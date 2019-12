Vigili del Fuoco. Tre giorni di addestramento ai Piani delle Betulle

Presente il personale dei comandi della Lombardia

Addestramento regionale degli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale

MARGNO – Dal 17 al 19 dicembre si è concluso ai Piani delle Betulle, comune di Margno, l’addestramento regionale degli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale (S.A.F.) dei Vigili del Fuoco. Il personale dei Comandi della Lombardia hanno partecipato all’addestramento coordinati da istruttori professionali.

Gli specialisti del nucleo S.A.F. durante le sessioni di addestramento effettuano alcune simulazioni, quali ad esempio test e tecniche di ricerca ARTVA (apparecchio di ricerca dei travolti in valanga), spostamento in ambiente innevato tramite sci alpinismo e ciaspole, manovre di evacuazione da impianti a fune.

Le tecniche di soccorso simulate nell’addestramento vengono in alcuni casi utilizzate in ambiente urbano e industriale, in interventi di salvataggio di persone rimaste bloccate in elevazione, oppure su ponteggi o su gru fisse da cantiere.