La forte perturbazione si è abbatuta su Lecco alle 19 circa

LECCO – Una violenta tempesta con grandine e fulmini si è abbatuta alle 19 circa di questa sera, venerdì, su Lecco e zone limitrofe.

La forte perturbazione ha imperversato per quasi un’ora con la grandine che ha imbiancato strade e tetti accompagnata da fulmini e potenti tuoni. Intanto continua a piovere e, come già annunciato, le previsioni per questo fine settimana sono all’insegna del brutto tempo.

Grandine a Galbiate (Foto Enrico Moser)