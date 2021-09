Welfare, un bando da 300 mila euro promosso da Comuni e Fondazione

“Promozione di un Welfare Comunitario e Generativo Nell’ambito Distrettuale di Lecco”

Il secondo bando promosso da Fondazione Comunitaria e 31 Comuni dell’Ambito di Lecco

LECCO – È stato pubblicato in data 28 settembre il 2 Bando “Promozione di Un Welfare Comunitario E Generativo Nell’ambito Distrettuale Di Lecco” promosso da Fondazione comunitaria del Lecchese e dai 31 Comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco.

Il Bando, spiegano Fondazione e Ambito Distrettuale, punta ad accrescere la capacità degli attori territoriali di analizzare, comprendere e farsi carico dei problemi e dei bisogni della comunità. Si tratta di promuovere iniziative sostenibili di welfare comunitario che sappiano attivare risposte più efficaci, efficienti ed eque e che, al contempo, siano in grado di innescare processi partecipativi che garantiscano il coinvolgimento della società e dei cittadini, rendendo maggiormente incisiva, stabile e sostenibile nel tempo l’innovazione prodotta.

La dotazione del Bando è pari a 300.000 euro, messi a disposizione dall’Ambito Distrettuale di Lecco (200.000 euro) e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese (100.000 euro).

I progetti potranno essere presentati da cordate con capofila Enti di Terzo Settore, dovranno avere una durata massima di 24 mesi e perseguire i seguenti obiettivi:

attivare le comunità locali nelle sue varie forme, stimolare i processi di riaggregazione sociale e di sviluppo di reti tra individui e famiglie, affinché la prima forma di tutela e di protezione venga proprio dal rafforzamento del tessuto delle comunità

realizzare nuove forme di alleanza pubblico/privato (profit e non profit), arricchendo il sistema di programmazione territoriale di attori “non convenzionali” del cosiddetto “secondo welfare” (aziende, associazioni di categoria, fondazioni private e di comunità, ecc.);

integrare, ottimizzare e riorientare l’utilizzo delle risorse, evitando dispersioni e sprechi, ma soprattutto attrarre nuove risorse, sia economiche, attraverso la raccolta fondi, sia umane e strumentali, attraverso la costruzione e la “manutenzione” di relazioni sociali nella comunità.

Sabina Panzeri, presidente dell’Ambito Distrettuale di Lecco afferma che: “Le azioni e i progetti realizzati con il primo bando hanno generato un valore sociale ed economico per le nostre comunità: sociale per i soggetti coinvolti nella realizzazione delle azioni che si sono aggiunti alla rete progettuale iniziale (Comuni, cittadini, cooperative, associazioni, scuole, Pro Loco, Imprese Private) ed economico perché lo stanziamento iniziale previsto sul bando è stato raddoppiato grazie all’attività di raccolta fondi territoriale. Con questo secondo bando intendiamo consolidare quanto realizzato e promuovere lo sviluppo di nuove progettualità costruite sempre con l’obiettivo di essere vicini al territorio e in una logica comunitaria.”

“La comunità genere valore, ci fa crescere e ci porta nel futuro”, sottolinea Maria Grazia Nasazzi, Presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese. “La Fondazione comunitaria diventa una “scuola” per imparare a leggere i bisogni del territorio, ascoltare, tessere relazioni istituzionali, far diventare quei bisogni responsabilità sociale. Welfare di comunità: un’occasione importante per accompagnare processi innovativi, alleanze tra giovani e adulti che possano avere impatto e possano generare un valore”.

Le idee progettuali dovranno essere pervenire alla Fondazione comunitaria entro il 15 novembre utilizzando il format pubblicato sul sito www.fondazionelecco.org