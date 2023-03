WWF Lecco, i volontari ripuliscono la riva del lago vicino al Ponte Nuovo

L’iniziativa nell’ambito del progetto nazionale RiPartyAmo

Raccolti diversi sacchi di rifiuti, tante microplastiche

MALGRATE – Volontari e simpatizzanti del WWF di Lecco si sono trovati ieri, sabato, per ripulire la riva del lago vicino al ponte nuovo dai rifiuti.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale RipartyAmo che si propone come iniziativa concreta per coinvolgere quante più persone possibili a difesa e salvaguardia del territorio nazionale. Il WWF sarà in campo con giovani, scuole, famiglie e intere comunità con attività di pulizia, opere naturalistiche e iniziative di sensibilizzazione per ripristinare fiumi, spiagge e fondali.

“Grazie al buon numero di volontari presenti è stato possibile bonificare l’area a monte e a valle del ponte Kennedy su entrambe le sponde del lago, sia il versante malgratese che quello lecchese – fanno sapere dal WWF Lecco – Da segnalare purtroppo la grandissima quantità di microplastiche raccolte, che magari non fanno “volume” in termini di raccolta, ma che sono quelle che creano i maggiori danni all’ecosistema: tappi di bottigliette di plastica, cannucce, cotton fioc, frammenti di polistirolo…e molto altro”.