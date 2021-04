Primo giorno di Zona Gialla e primi pranzi e aperitivi di nuovo al tavolo

Clienti felici: “Si torna alla normalità”. Ristoratori soddisfatti a metà

LECCO – Il primo giorno di Zona Gialla è stato salutato con aperitivi e pranzi di nuovo fuori casa: nonostante il cielo grigio di lunedì, tra i lecchesi c’è chi non ha mancato l’appuntamento al bar o al ristorante. Da oggi, infatti, i locali tornano a poter servire ai tavolini, sia a pranzo che a cena.

“Si torna in parte alla normalità” ci hanno raccontato alcuni dei clienti incontrati in mattinata. Soddisfatti a metà invece i titolari dei locali che avrebbero di gran lunga preferito un’apertura completa, anche al chiuso, delle loro attività che sarà possibile solo da giugno. Il meteo inevitabilmente condizionerà l’arrivo dei clienti e purtroppo, per tutta la settimana, le previsioni non sono clementi.

Nel frattempo piace questo ritorno ai tavoli che riapre, soprattutto, alla dimensione della socialità, la più sacrificata in questo anno di emergenza sanitaria. L’auspicio, ce lo hanno confessato gli stessi clienti intervistati, è che la libertà riottenuta non degeneri nei pericolosi affollamenti già visti in passato.