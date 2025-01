Lierna. Grande festa per il 60esimo di sacerdozio di Padre Alberto Pensa

Missionario in Thailandia da oltre 50 anni

La festa si è svolta domenica 26 gennaio

LIERNA – Una splendida giornata di festa si è svolta domenica 26 gennaio a Lierna per celebrare il 60° anniversario di sacerdozio di Padre Alberto Pensa. Padre Pensa ha iniziato il suo cammino vocazionale frequentando per quattro anni il seminario dei Padri Betharramiti a Colico, per poi proseguire il percorso formativo ad Albavilla, dove è stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1965.

Il suo percorso formativo per diventare Missionario si è svolto in cinque anni ad Albavilla e due anni in Inghilterra, dove ha perfezionato la lingua inglese. Il 30 novembre 1972 è partito per la sua missione in Thailandia, dove ha dedicato con amore e devozione il suo mandato evangelico per ben 52 anni, e dove risiede tutt’oggi.

La comunità di Lierna si è unita domenica 26 gennaio in un caloroso abbraccio a Padre Alberto, partecipando alla celebrazione della Santa Messa Solenne alle 10.30 nella chiesa parrocchiale, presieduta da lui stesso. La giornata è proseguita con un pranzo comunitario molto partecipato, organizzato con cura dal gruppo missionario di Lierna, che ha ricevuto il prezioso supporto delle generose volontarie e dei volontari, sempre attivi nel tessuto associativo del paese.

Un caloroso e commosso saluto, con un affettuoso arrivederci in attesa del suo prossimo rientro in Italia, è stato rivolto a Padre Alberto da tutta la comunità liernese.

Durante la Santa Messa celebrata in ringraziamento per il suo 60° anniversario di sacerdozio, prima di rientrare nella sua Missione in Thailandia, Padre Alberto ha condiviso un’emozionante omelia. Partendo dal Vangelo, che ha definito “il Vangelo della Parola”, si è rivolto ai chierichetti presenti, ricordando quando, anche lui giovane chierichetto, ascoltò le parole di un Padre Betharramita chiamato dal parroco a tenere un triduo di predicazione. Fu in quel momento che nacque in lui il desiderio di intraprendere il cammino che lo avrebbe poi portato alla vocazione sacerdotale.

Ripensando al suo lungo percorso, dagli anni di studio ad Albavilla e in Inghilterra, fino ai 53 anni trascorsi come missionario in Thailandia, Padre Alberto ha sottolineato come sia sempre stata la Parola di Dio a guidare il suo cammino. Una Parola che lo ha accompagnato attraverso incontri significativi, eventi che hanno segnato la sua vita, e talvolta anche attraverso insuccessi, ma che non ha mai smesso di illuminare ogni passo del suo percorso.

Infine, ha ricordato con emozione la costruzione di una chiesa intitolata a San Ambrogio, un progetto reso possibile grazie alle offerte ricevute dalla parrocchia di Lierna. In quella comunità, che non aveva un luogo dedicato alla preghiera, la realizzazione di quel luogo di culto è stata per lui un segno tangibile della presenza di Dio, che ha guidato ogni passo e ha reso possibile quella grande opera.