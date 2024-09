Maltempo a Olgiate, il Comune invita a segnalare i danni

Olgiate è stato particolarmente colpito dal maltempo di domenica scorsa

OLGIATE – Segnalare al Comune tutti i danni subiti a causa del maltempo di domenica scorsa, 8 settembre. A lanciare l’invito alla cittadinanza è la stessa amministrazione comunale che intende procedere alla ricognizione dei danni occorsi in paese.

Molteplici le situazioni di difficoltà vissute sul territorio olgiatese, colpito dalla piena del torrente Molgora, in particolar modo in via Morlotti, nella frazione di Monticello, dove alcune famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, dichiarate inagibili.

La segnalazione dei danni subiti dovrà essere fatta tramite un modulo da compilare e riconsegnare in Comune entro le 18 del 12 settembre.