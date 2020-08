A Dervio arriva il ristorante Dinner in the Sky, a cena sospesi tra cielo e lago

Il particolare ristorante debutta sul lago di Como

Dal 9 al 13 settembre pranzi e cene a 50 metri di altezza

DERVIO – Un debutto assoluto sul lago di Como, a Dervio arriva il ristorante Dinner in the sky. La particolare struttura verrà posizionata all’imbocco del porto vecchio in posizione super panoramica e, sospesi a 50 metri di altezza, si potrà cenare o sorseggiare un aperitivo tra il cielo e l’acqua.

L’esclusiva attrazione ha già lasciato con il naso all’insù il pubblico di tutto il mondo, da Dubai a Londra passando per Las Vegas e Bruxelles. Dal 9 al 13 settembre prossimi “Dinner in the sky” farà tappa a Dervio. Per cinque giorni sarà possibile vivere un’esperienza elettrizzante, comodamente seduti a 50 metri di altezza, godendosi il meglio della cucina locale e la bellezza del panorama mozzafiato con il monte Legnoncino che si staglia sullo sfondo.

Sul sito di “Dinner in the sky” è già partita la caccia ai biglietti per assicurarsi la partecipazione a uno degli otto momenti in programma: colazione, brunch, pranzo, snack in the sky, aperitivo, apericena, cena o after dinner. I prezzi partono da un minimo di 59 euro fino a un massimo di 169: gli eventi avranno una durata minima di 35 minuti fino a 1 ora e 15 minuti.

“Dopo aver regalato emozioni al pubblico di Pesaro, San Benedetto del Tronto e, nei prossimi giorni, anche Carpi, Dinner in the sky è pronto finalmente a debuttare sul Lago di Como, una location unica e suggestiva, conosciuta in tutto il mondo – dice Stefano Burotti, concessionario per l’Italia di Dinner in the sky –. Un ringraziamento particolare va naturalmente all’amministrazione comunale di Dervio, che fin da subito ha creduto nelle potenzialità di questa iniziativa anche in un’ottica di promozione e rilancio dell’offerta turistica. Grande attenzione sarà riservata all’aspetto della sicurezza, con rigidi protocolli di igienizzazione e sanificazione e uno speciale sistema di paratie mobili per garantire il distanziamento tra coloro che non sono congiunti”.

“Siamo orgogliosi del fatto che il nostro paese sia stato scelto per il debutto ufficiale di Dinner in the sky sul Lago di Como – afferma il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli -. Avremo infatti il piacere di ospitare un’attrazione unica nel suo genere, che all’estero è una prerogativa esclusiva delle grandi metropoli delle località più blasonate. La nostra intenzione è quella di continuare a lavorare per ammodernare e arricchire la proposta turistica del nostro Comune e l’iniziativa targata Dinner in the sky va proprio in questa direzione. Ci auguriamo che l’attrazione possa regalare un’esperienza indimenticabile a residenti e turisti, a cominciare dai tanti cittadini milanesi che già apprezzano la nostra piccola realtà. Ringraziamo il presidente dell’Autorità di Bacino, Luigi Lusardi, per la collaborazione prestata e tutto lo staff di Dinner in the sky Italia. Vorrei ringraziare in particolare Annalia Danieli e Claudio Bettega che hanno portato questa bella idea in municipio”.

Come funziona ‘Dinner in the sky’? I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona “hospitality” per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo a un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento. Le prevendite degli eventi Dinner in the Sky sono disponibili su: dinnerinthesky.it. Info prenotazioni tavoli e sessioni 3279985801.