A luglio aprono i centri estivi a Mandello: ecco come saranno organizzati

Il Comune di Mandello ha organizzato le attività estive per i ragazzi

Le modalità studiate per rispettare le misure anti-Covid previste, ecco tutte le informazioni e i costi

MANDELLO – L’Amministrazione Comunale di Mandello, al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze delle famiglie che favoriscano la conciliazione dei tempi del lavoro e della cura del tempo libero dei figli, ha organizzato per l’estate 2020 i centri ricreativi estivi comunali nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria connessa alla situazione epidemica Covid -19. Il cres avrà durata 5 settimane dal 6 luglio al 7 agosto.

Come sarà organizzato

Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Sineresi di Lecco. Le attività saranno realizzate secondo una suddivisione dei minori in gruppi, garantendo il rispetto dei rapporti numerici individuati dalle linee guida: un animatore ogni 5 bambini per Scuola Infanzia; un animatore ogni 7 bambini per la Scuola Primaria; un animatore ogni 10 ragazzi per la Scuola Secondaria di primo grado.

Le attività verranno svolte dai gruppi in aree/aule separate, in modo tale da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare intersezioni tra i gruppi. Verrà privilegiata l’organizzazione di attività di gioco e animazione in spazi esterni. La composizione dei gruppi sarà effettuata garantendo la stabilità dei bambini che lo compongono. Al fine di ridurre i rischi sarà posta particolare attenzione agli aspetti sanitari, igienici e di sanificazione, ponendo attenzione anche ai relativi comportamenti delle famiglie, degli educatori e di tutto il personale coinvolto.

Dove si svolgerà

Per bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Infanzia Somana e Fondazione Carcano (Posti disponibili: 30)

Per bambini che hanno frequentato la Scuola Primaria, alla Scuola Primaria Sandro Pertini (Posti disponibili: 77)

Per ragazzi che hanno frequentato la Scuola Secondaria di primo grado, alla Scuola Primaria Sandro Pertini (Posti disponibili: 20)

Modalità di frequenza

Intera giornata: dalle 8.00 alle 17.00

Part time: dalle 8.00 alle 14.00

Al fine di evitare assembramenti sarà necessario scaglionare, anche su turni, gli ingressi e le uscite nell’arco di un tempo complessivo congruo.

Costo settimanale

Residenti Intera giornata € 150,00

Part-time € 130,00

Non residenti Intera giornata € 200,00

Part-time € 180,00

La quota comprende tutte le attività proposte, inclusi il pranzo e la merenda.

Per il mantenimento di gruppi stabili nel tempo, ogni famiglia può scegliere tra tre periodi di frequenza:

– 06.07 – 17.07

– 20.07 – 31.07

– 20.07 – 07.08

In caso di frequenza di più fratelli, a partire dal secondo è prevista una riduzione del 20% della quota di iscrizione settimanale.

Il pagamento va effettuato solo dopo il ricevimento dell’avvenuta assegnazione del posto, utilizzando esclusivamente il metodo del bonifico bancario.

Iscrizioni

La pre-iscrizione potrà essere effettuata dal 17 al 23 giugno 2020 collegandosi al link: www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020

Non verranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse.

Compilando il modulo di iscrizione ai centri ricreativi estivi comunali il genitore, tutore o affidatario si impegna, nel caso di inserimento del minore:

• a sottoscrivere, prima dell’inizio del servizio, il patto con l’Ente gestore per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus Covid- 19, secondo quanto previsto nell’allegato A del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e delle linee guida regionali – Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 e n. 566 del 12/06/2020;

• ad attestare le condizioni di salute del minore mediante la firma dell’allegato B previsto dalle indicazioni contenute nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dalle linee guida regionali – Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 e n. 566 del 12/06/2020

Assegnazione dei posti

L’assegnazione dei posti verrà comunicata ale famiglie entro il 25 giugno 2020 all’indirizzo e mail indicato in fase di pre-iscrizione

Criteri di precedenza

Al fine di regolare l’accesso ai servizi sono stati definiti i seguenti criteri di precedenza:

1. essere residenti nel Comune di Mandello del Lario

2. avere entrambi i genitori occupati in attività lavorativa

A parità di requisiti verranno presi in considerazione la data e l’ora di presentazione della domanda.

Bonus

Si ricorda che la spesa per i centri ricreativi estivi rientra nel “bonus per servizi di baby

sitting” previsto nel decreto Cura Italia; le indicazioni per la procedura di presentazione

della domanda è pubblicata sul sito dell’INPS.

Informazioni

Silvia De Battista – Responsabile Struttura n. 1

telefono 0341-708907

e mail: str.1@mandellolario.it