Trattate la conoscenza della strada e il significato della segnaletica

Oltre alla teoria, proposta una lezione pratica in bicicletta per le vie di Mandello, a cui seguirà il rilascio di una “Patente” per i partecipanti

MANDELLO – Torna dopo due anni di assenza per via della pandemia, il corso di educazione stradale dedicato agli alunni frequentanti l’ultimo anno alla Scuola dell’Infanzia di Mandello, proposto dall’Assessorato all’Istruzione con il Comando di Polizia Locale e previsto per il mese di maggio.

L’iniziativa aveva già suscitato interesse nelle scuole elementari e medie del paese, ora toccherà ai bimbi più “grandi” della Scuola dell’Infanzia mettersi in gioco, in tutti i sensi: il corso avrà infatti caratteristiche ludiche e consisterà in una lezione di un’ora e mezza, sia teorica che pratica, sul territorio.

I temi trattati riguarderanno la cognizione di strada, il significato della segnaletica stradale con richiamo alle norme di comportamento in qualità di pedoni, conducenti di biciclette e passeggeri di autovetture.

La lezione pratica sarà in bicicletta e seguirà il seguente percorso: Piazza Mercato, Piazza Garibaldi, Piazza Italia, Via Medaglie Olimpiche, Via al Meria, Via A.Volta, Via Fra’ Bernardo, Piazza Campo Sportivo, Via Medaglie Olimpiche, Piazza Mercato.

Prima della prova, l’Assessore all’Istruzione regalerà a ogni partecipante un dono a ricordo dell’esperienza, al termine della quale verrà tra l’altro rilasciata una “Patente”.

Per ragioni di sicurezza, all’iniziativa sarà presente un veicolo del Soccorso degli Alpini e il percorso sarà presidiato da personale della Polizia Locale.