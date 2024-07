A Varenna si è concluso l’oratorio estivo: “Grande successo”

L’Oratorio Estivo ha coinvolto 18 ragazzi dai 6 ai 14 anni

“Il progetto è stato un successo, apprezzato dai ragazzi e dalle famiglie”

VARENNA – Si è concluso l’Oratorio estivo durato quattro settimane che ha coinvolto diciotto ragazzi dai 6 ai 14 anni. L’ultimo giorno è stato un momento di festa per i saluti e augurarsi buone vacanze. I partecipanti hanno preso parte ad attività creative e divertenti, come il laboratorio di ceramica, la realizzazione di giochi da tavolo, l’ideazione di una favola per ragazzi successivamente messa in scena come spettacolo teatrale.

C’è stato anche spazio per la scoperta del territorio e delle attività locali, con diverse gite e nuove esperienze. Come ad esempio in agriturismo con i laboratori didattici alla scoperta della mungitura e della produzione del burro. A Bellagio, incontrando l’artigiana Anita Colombo, creatrice di opere in vetro, che ha condiviso la propria arte con i ragazzi, trasformandoli in artisti del vetro per un giorno. Poi la caccia al tesoro nautica imparando a condurre le “Lucie”, le tradizionali imbarcazioni lariane. Infine, la gita al parco acquatico per divertirsi e rinfrancarsi dalla calura estiva.

“Il progetto Oratorio estivo di Varenna è stato un successo, apprezzato dai ragazzi e dalle famiglie, ed è stato possibile attraverso un rapporto sinergico di collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Parrocchia di Varenna, la Cooperativa Sineresi, e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – continuano gli organizzatori -.Un ringraziamento particolare va a Fabio Scalcinati, educatore e punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie, che con la sua esperienza è stato capace di creare un gruppo unito e affiatato. Così come un grande grazie va ai volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo ed il loro impegno per aiutare nella buona riuscita dell’oratorio”.

“Un ringraziamento particolare il Sindaco Mauro Manzoni lo rivolge al Consigliere comunale Marta Butta, che ha coordinato e organizzato in modo impeccabile l’iniziativa. Conclusa questa felice esperienza, si guarda già al futuro, con la volontà di ritrovarsi nell’estate 2025 per far nascere un’esperienza altrettanto stimolante” concludono così gli organizzatori.