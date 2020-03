Abbadia: cosa cambia per i servizi comunali e un numero WhatsApp per i cittadini

Uffici comunali, palestra, centro anziani, discarica e contrassegni per i parcheggi

Il Comune di Abbadia spiega le modifiche ai servizi pubblici in questo periodo di emergenza sanitaria

ABBADIA – Alla luce dell’emergenza da virus COVID-19, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio, per garantire la massima efficacia delle misure volte a contenere e limitare la diffusione del virus COVID-19 si comunica per le strutture e le attività proprie, l’amministrazione comunale di Abbadia avvisa la cittadinanza di quanto segue:

Chiusura della Palestra Comunale fino a data da destinarsi.

Chiusura del Centro Anziani fino a data da destinarsi.

Sospensione dell’attività di doposcuola presso il Museo Setificio fino a data da destinarsi.

Chiusura della biblioteca fino a data da destinarsi.

Chiusura della struttura ex-scuola elementare di Crebbio e della Sala Prove fino a data da destinarsi.

Rinvio a data da destinarsi di tutte le manifestazioni preventivate entro il 3 Aprile (Corsa del Viandante, Michy Motor Day, Festival della letteratura).

Il centro di raccolta sarà aperto con gli ingressi contingentati e con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 1 metro. Si raccomanda di recarsi al centro solo se strettamente necessario.

L’accesso agli uffici comunali potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico e/o richiesta a mezzo mail e solo per esigenze improcrastinabili.

L’accesso ai parchi comunali è possibile solo mantenendo la distanza di almeno 1 metro.

I cittadini sono invitati a utilizzare il più possibile i servizi comunali online già attivati dal Comune di Abbadia Lariana.

La validità dei tesserini per il transito sulla pista agro-silvo-pastorale è prorogata al 31.05.2020

La validità del contrassegno adesivo rilasciato ai residenti dall’Amministrazione Comunale per usufruire della sosta gratuita in tutte le aree a pagamento è prorogata al 30.09.2020.

Comunicazioni anche via WhatApp (334-1240329)

Oltre ai consueti canali di comunicazione e per una maggiore immediatezza comunicativa, il Comune di Abbadia Lariana potrà ora contare sulla più diffusa applicazione di messaggistica mobile

Il servizio consente di ricevere in modo semplice, tempestivo e gratuito informazioni di pubblica utilità o d’emergenza, relative al territorio del Comune di Abbadia Lariana.

Tutti i cittadini interessati devono memorizzare sul proprio smartphone il numero 334-1240329 e successivamente iscriversi semplicemente inviando un messaggio tramite Whatsapp con il testo “ATTIVAZIONE”.

Le notizie che verranno diffuse saranno quelle di interesse pubblico, che richiedono maggiore capillarità. In particolare notizie di Protezione Civile, disservizi temporanei (ad es. chiusura scuole, strade, etc), scadenze ed eventi in paese.

I messaggi saranno inviati in modalità Broadcast, pertanto nessun utente potrà visualizzare gli altri contatti iscritti, ne interagire con loro o rispondere ai messaggi inviati dal Comune. In qualsiasi momento ci si potrà cancellare dalla lista inviando un messaggio con il testo “DISATTIVAZIONE” Il numero di cellulare è valido solo per il servizio descritto, NON risponde a messaggi o telefonate