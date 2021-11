Appuntamento benefico il 18 dicembre, il ricavato del concerto a Faresalute

Il nuovo presidente Claudio Gobbi ha presentato anche il nuovo logo e il calendario 2022

ABBADIA – Al civico museo Setificio Monti di Abbadia, giovedì sera, è stato presentato il “Concerto di Natale” che si terrà sabato 18 dicembre presso il teatro Pier Giorgio Frassati di Abbadia Lariana organizzato dalla Pro Loco di Abbadia. L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato verrà devoluto all’organizzazione di volontariato Faresalute.

La serata di giovedì è stata anche l’occasione per il nuovo presidente della Pro Loco Claudio Gobbi di presentare il progetto in concomitanza della nuova immagine della Pro Loco e della realizzazione del calendario 2022 con le eccellenze della piccola cittadina.

Il Concerto di Natale

Il concerto sarà ad offerta libera e il ricavato verrà devoluto a Faresalute, un’associazione di Merate senza fini di lucro, che ha l’obbiettivo di creare le condizioni per realizzare una rete di assistenza sociosanitaria finalizzata al miglioramento della qualità della vita per chi sta vivendo situazioni di malattia e di disagio. Presenti alla conferenza il presidente Giovanni Mandelli e la dottoressa Carla Magni, che da oltre trenta anni presta la propria opera come medico chirurgo con alta specializzazione in chirurgia oncologica.

Il 18 dicembre si esibirà sul palco il quartetto d’archi Gentileschi, formatosi tre anni fa e proveniente dal conservatorio Niccolò Paganini di Genova. All’interno dell’ensemble suonano: Rachele Checcucci (25 anni) I Violino, Giulia Astorino (23 anni) II Violino, Ruben Franceschi (30 anni) Viola, Leonardo Caridi (24 anni) Violoncello. Rachele, Giulia e Leonardo, tuttora studenti, assieme a Ruben, Maestro Collaboratore, si stanno perfezionando nella Musica d’Insieme per Archi sotto la guida del M. Carlo Costalbano. I musicisti porteranno sul palco brani dei grandi della musica classica, come Puccini e Mozart, ma non solo: in programma anche le melodie di Jhon Lennon e Leonard Cohen fra i tanti autori scelti.

“Sono nata a Lecco e mi sono trasferita a Genova 10 anni fa per intraprendere gli studi in Conservatorio – ha detto Giulia Astorino -. È una gioia ed orgoglio potermi esibire nel mio paese, dopo tutti questi anni fuori casa, in una serata così importante a sostegno dell’organizzazione Fare Salute”. Per accedere al concerto bisognerà prenotarsi inviando una mail a abbadia@prolocolario.it entro l’11 dicembre 2021. Per le sole informazioni sarà invece possibile contattare i volontari della Pro Loco ai seguenti numeri: 334 1240329 e 389 5961920. Nel rispetto delle norme vigenti l’accesso sarà consentito previo controllo

del green pass. A tutti i presenti sarà dato in omaggio il calendario 2022 sulle eccellenze del paese realizzato dalla pro loco di Abbadia Lariana, con fotografie di Giulia Galli.

Nuovo logo

La nuova Pro Loco di Abbadia Lariana si veste di nuovo: lo storico logo lascia spazio ad un marchio più grafico ma sempre collegato al territorio. Forme geometriche e grafica più moderna: l’associazione si sta costruendo una nuova immagine partendo dalle basi, senza però dimenticare il suo passato. Ancora presenti il lago e le montagne, lasciati però nelle loro forme essenziali con i colori che a tutti noi sono più famigliari. Cultura, Territorio, Eventi: sono questi i tre ambiti in cui si impegnerà in futuro, le fondamenta dalle quali iniziare a progettare il programma del prossimo anno, il trentunesimo dalla sua fondazione.

Il calendario 2022

La nuova Pro Loco di Abbadia vuole festeggiare il nuovo anno con un calendario che celebri alcune delle eccellenze del paese, una delle prime iniziative dell’associazione. I protagonisti sono sei: i prodotti di Agricola dei Tesori, l’Olio dell’azienda agricola Irene Azzoni, i piatti della Gastronomia del Viandante, il gelato del Dulcis in Fundo (gelateria Lo Scalino), il miele di Salvatore Astorino e i dolci di Laura Scola (miss Scola Pastry Lab). La fotografa ufficiale dell’associazione, Giulia Galli, ha scattato le foto che ci accompagneranno per tutto l’anno, creando composizione innovative e colorate. “Per la realizzazione del calendario ho cercato di applicare al meglio le mie conoscenze in campo fotografico al fine di dare il giusto risalto a questi prodotti di eccellenza del nostro paese – commenta Giulia Galli -. Poterli fotografare è senz’atro un piacere, anche se il vero piacere, che vi invitiamo a sperimentare, è ovviamente quello di gustarli”.