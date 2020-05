Abbadia ringrazia: 84 mila corone in dono dai “gemelli” di Bosonohy

Il paese gemellato Bosonohy dona 84 mila corone di aiuti ad Abbadia

Il sindaco Azzoni: “Un gesto generoso che rafforza la nostra amicizia”

ABBADIA – “Davvero un dono che dimostra la sensibilità, la vicinanza tra i due paesi e soprattutto la grande generosità del popolo Ceco”. E’ il ringraziamento che il sindaco di Abbadia lariana, Roberto Azzoni, rivolto agli amici di Bosonohy nell’ultima riunione del Comitato gemellaggi del paese.

Dal paese gemellato è infatti giunta la lettera che Miroslav Sojka, sindaco del paese della Repubblica Ceca gli ha inviato: un modulo da compilare per poter ricevere il bonifico di 84.000 corone ceche che corrispondono a poco più di 3 mila euro.

“La cifra corrisponde – ha spiegato Marta Ceklová, presidentessa del Comitato -– a quanto era stato stanziato per il 2020 per poter ricevere i nostri carissimi amici di Abbadia nel nostro paese. Stavamo organizzando con il comitato italiano la ricezione ma purtroppo siamo stati sorpresi come tutti dai lockdown dei nostri stati e abbiamo capito che per quest’anno non sarebbe stato possibile incontrarci”.

Nella lettera del sindaco Ceco poi di si comprende l’enorme comprensione e l’importanza del gesto compiuto: “In questo momento difficile, soprattutto per Voi nella Vostra regione, vogliamo esprimervi il nostro sostengo e la nostra sentita amicizia con una donazione”.

“Importantissimo – illustra Alberto Spagnolo, vicepresidente del Comitato- in quanto permette di comprendere la vicinanza che in questi 17 anni di gemellaggio abbiamo raggiunto con i nostri gemelli. Dalla Francia riceviamo messaggi di vicinanza ogni settimana e nei giorni più duri abbiamo avuto anche scambi in video telefonate con i nostri gemelli francesi di Gensac La Pallue ma il gesto di Bosonohy ci ha veramente colpito”.

“Chi è nei gemellaggi e nelle Amministrazioni Comunali – spiega Spagnolo – comprende bene la difficoltà nel reperire fondi per le attività che potrebbero essere definite ludiche, oltre che culturali, per cui si può ben capire il gesto del Comune ceco che ha deciso di destinare alle necessità legate al contenimento del virus in Italia e poi invitarci il prossimo anno a essere loro ospiti e quindi reperire nuovi fondi. Un gesto davvero meraviglioso”.

Di concerto con il Consiglio Comunale e al Comitato Gemellaggi, il sindaco rivela che l’importo con ogni probabilità potrà essere volto a fornire strumenti nuovi ai servizi educativi del paese.

“Raccolgo il sentimento del Comitato – dice Azzoni – che vorrebbe che questo importo venga utilizzato in modo concreto a dimostrazione della grande vicinanza del popolo di Bosonohy e quando si è accennato ad un utilizzo volto ai bambini o ai giovani, mi hanno espresso tutta la loro approvazione. E’ una decisione che può essere presa con calma, visto che i mesi della lotta al virus saranno ancora a venire per cui Bosonohy sarà ancora più presente sul lario grazie ad un bellissimo gesto”.

Distribuiti 13 mila euro di buoni spesa

L’emergenza sanitaria Covid-19 in corso ha portato anche a grosse difficoltà sociali ed economiche anche ad Abbadia.

“Dopo aver distribuito 13000 euro in buoni spesa nel mese di Aprile e aver impegnato un ulteriore tranche per il mese di Maggio per chi non ne avesse ancora beneficiato – spiega Azzoni – abbiamo deciso di aprire un conto corrente dedicato all’emergenza alimentare. I fondi raccolti saranno impegnati per buoni spesa destinati all’acquisto di generi di prima necessità. Questa iniziativa si coordina con la raccolta fondi organizzata dal Centro Ascolto Caritas di Mandello e con le attività della Opera San Vicenzo”.