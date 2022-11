Troppe le richieste in rapporto alle risorse stanziate dalla Regione

Il sindaco: “Restiamo fiduciosi. Riqualificando gli attuali impianti si avrebbe un risparmio energetico del 70%”

DORIO – Doveva essere giugno, poi luglio, agosto, settembre, ottobre, e infine novembre. Un rinvio continuo sta interessando in questi mesi il ‘Bando Illumina’, indetto da Regione Lombardia per consentire il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica e renderli a led. In attesa di risposte da inizio estate anche Dorio, paese che rispecchia appieno i requisiti richiesti per ricevere i fondi, destinati ai comuni con meno di 5 mila abitanti.

A creare questa situazione di stallo il numero elevato di richieste, che tradotte in somme vorrebbe dire per la Regione stanziare circa 90 milioni di euro, contro i 15-20 milioni inizialmente previsti. La gara d’appalto infatti prevede che il 90% dei fondi siano di provenienza regionale, mentre il 10% erogati dai comuni.

Se da una parte le circostanze rendono evidenti l’eclatante successo del bando, che porta con sé anche un messaggio morale attuale e dalla portata non indifferente legato al risparmio energetico, dall’altra è chiaro che per non scontentare troppi comuni ed evitare di rimandare nuovamente la pubblicazione della graduatoria, le soluzioni primarie rimangono incrementare i fondi iniziali oppure abbassare i finanziamenti regionali.

In attesa di capire quali saranno le mosse di Regione Lombardia, il sindaco Massimo Vergani si mostra ottimista: “Siamo fiduciosi nell’attesa. Il risparmio energetico passa attraverso la riqualificazione degli impianti che sono obsoleti, e trasformarli comporterebbe un risparmio pari al 70%“.