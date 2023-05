Anziani e pc. ‘Active Senior’ sbarca a Mandello

Dal 31 maggio, tutti i mercoledì, otto lezioni per imparare l’uso del pc

Chiusura iscrizioni il 26 maggio, con priorità ai cittadini mandellesi

MANDELLO – Grazie ad Auser e al sostengo dell’Ambito territoriale di Bellano e del Comune di Mandello, promosso un corso gratuito per l’utilizzo del computer rivolto agli anziani. Dal 31 maggio, tutti i mercoledì, gli iscritti si troveranno all’Istituto A.Volta per apprendere funzioni e tecniche di questo strumento, per un totale di otto lezioni.

Priorità sarà data in fase d’iscrizione ai cittadini di Mandello, ma se non sarà raggiunto il tetto massimo di 10 persone, spazio anche agli abitanti dei paesi limitrofi. Per partecipare al corso, sempre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 più un’ora di affiancamento accolte adesioni fino al 26 maggio.