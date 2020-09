Arriva il Giro Under 23 “ma tra buche e solchi, la provinciale fa paura”

La segnalazione di un cittadino sulle condizioni della provinciale a Dervio

Giovedì sulla strada passeranno i ciclisti del Giro d’Italia Under 23

DERVIO – Arrivano domani i giovani ciclisti del Giro d’Italia Under 23 che giovedì avrà la sua 6° tappa sul Lario: da Colico a Colico il tragitto che prevede il giro completo del lago percorrendo la sponda comasca e poi quella lecchese, passando per entrambi i capoluoghi di provincia.

Oltre alle bellezze dei panorami sul lago, gli sportivi in gara avranno a vedersela anche con strade non sempre in condizioni ottimali. Una segnalazione ci arriva da Dervio relativamente alla Provinciale 72:

“In zona Garavina, che era in condizioni penose, hanno recentemente asfaltato – ci scrive un lettore – Peccato che c’è il tratto tra Corenno e Dervio che fa paura, per i solchi che si sono formati nell’asfalto. È anni che denunciamo lo stato di quella strada. Speriamo non succeda nulla”.

Sempre a Dervio, negli ultimi giorni, il Comune ha fatto sapere di aver predisposto i lavori nel tratto di Provinciale 67 nella zona tra località “Curva dell’asen” e le “Tre fontane”, pur essendo (come per la SP72) di competenza provinciale.

“L’intervento è su una strada Provinciale ma visto che la Provincia non ha risorse il Comune di Dervio si fa carico di 30mila euro di lavori e della progettazione mentre la Provincia metterà a disposizione 10mila euro – ha spiegato l’assessore Cariboni – Il tratto in questione è oltremodo pericoloso e questi interventi erano necessari anni fa. La nostra Amministrazione ha preso in carico il problema e cercato ogni soluzione per rispondere ai bisogni dei residenti”.