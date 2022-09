Obiettivo: far conoscere l’associazione e mostrare il lavoro svolto per la comunità

Argomenti dell’incontro in programma venerdì 30 settembre saranno l’accompagnamento e la telefonia sociale

PERLEDO – Farsi conoscere e far conoscere i propri servizi ai cittadini di Perledo: con l’incontro in programma venerdì 30 settembre Auser, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, cercherà di mostrare il lavoro svolto finora per la comunità.

Durante la serata divulgativa, che si svolgerà nella Sala Civica comunale in piazza della Chiesa alle ore 20.30, il presidente di Auser Provinciale Claudio Dossi tratterà in particolare dell’identità di Auser, dell’accompagnamento e della telefonia sociale.

In riferimento a quest’ultimo servizio d’ascolto rivolto alle persone anziane, l’obiettivo di Auser sarà cercare di proporlo e attivarlo nel comune di Perledo. Tra gli intenti anche la raccolta di nuovi volontari: al momento risulta che in paese ce ne siano solo tre attivi che dedicano all’associazione ore del proprio tempo, pertanto diventa più che mai necessario per l’organizzazione farsi conoscere nel dettaglio.

Si tratterebbe peraltro del primo meeting predisposto a Perledo finora da Auser, che tra le altre cose ha cominciato a raccogliere in paese, per conto del medico di base, anche le prenotazioni per le visite in ambulatorio. Un mansione molto importante considerato che nei piccoli nuclei abitativi manca una solida medicina di rete, e per gli operatori sanitari diventa difficoltoso anche solamente prendere una telefonata.