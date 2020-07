Bellano, al via i lavori in stazione. Modifiche alla circolazione dei treni

Dal 19 al 26 luglio si riqualifica la stazione di Bellano, interventi ai marciapiedi e due nuovi ascensori

Interrotta la circolazione dei treni sul primo binario. Modifiche ad orari e tratte con bus sostitutivi.

BELLANO – Si aprirà la prossima settimana il cantiere per i lavori alla stazione ferroviaria di Bellano: un investimento di 5 milioni di euro finanziati per metà da RFI e metà da Regione Lombardia, in base alla convenzione siglata nel 2017.

I lavori consentiranno a Rete Ferroviaria Italiana di completare il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) di stazione che garantirà migliori performance dell’infrastruttura ferroviaria.

Inoltre, i marciapiedi della stazione di Bellano saranno alzati a 55 cm, lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani, per consentire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni e saranno abbattute le barriere architettoniche con la realizzazione di due nuovi ascensori.

Durante i lavori saranno impegnati quotidianamente circa 25 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, per un totale di circa 15 mila ore di lavoro complessive.

Cosa cambia per la circolazione dei treni

Per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Bellano sulla linea Milano-Lecco-Tirano la circolazione ferroviaria sarà interrotta sul primo binario della stazione dalle ore 23.00 di domenica 19 alle ore 5.00 di domenica 26 luglio

Per consentire l’operatività del cantiere, sono previste modifiche al programma dei treni, con limitazioni, variazioni di percorso, nuovi treni e autobus sostitutivi.

Alcuni treni sono cancellati e sostituiti da Regionali Express che non effettuano la fermata di Bellano.

E’ istituito un servizio di bus sostitutivi da Bellano per Varenna e viceversa, in coincidenza con i treni Regio Express.

Il treno 2572 è cancellato e sostituito dal treno RE 33372, i viaggiatori diretti a Mandello del Lario, da Lecco possono utilizzare il treno R 5294.

Il treno 2576 è cancellato e sostituito dal treno RE 33374, i viaggiatori diretti a Mandello del Lario, da Lecco possono utilizzare il treno R 5296.

I treni Regionali della relazione Lecco-Colico/Sondrio

Alcuni treni arrivano e partono a/da Varenna Esino e sostituiti nella tratta Varenna-Sondrio con bus in coincidenza, eccetto il treno 5249 che è sostituito dal treno RE che circola con nuovo numero 33355 ed effettua tutte le fermate.

Inoltre, i treni RE potranno subire ritardi fino a 25 minuti in arrivo a Milano Centrale e ritardi fino a 20 minuti in arrivo a Tirano/Sondrio. Tutti i treni circolanti d’orario nella tratta Lecco-Tirano, ad eccezione dei treni RE sopra citati, potranno subire ritardi fino a 10 minuti.

Avviso alla clientela lavori a Bellano TT – variazioni dal 20 al 25 luglio 2020