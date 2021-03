A Bellano tutto il paese è ora ‘collegato’ alla rete wi fi comunale: estesa alle frazioni e ai punti di interesse

Pronta anche l’app ‘Discovering Bellano’ dedicata ai turisti con la voce narrante di Andrea Vitali e le foto di Carlo Borleghi

BELLANO – È stata ultimata l’installazione della rete wi-fi sull’intero territorio comunale, con una serie di hotspot che coprono i punti nevralgici di Bellano e interessano anche le frazioni.

L’intervento è stato realizzato grazie al contributo di 15.000 euro ottenuto dal comune di Bellano che ha partecipato al bando europeo WI-FI FOR EU e aderito al programma nazionale WI-FI PIAZZA ITALIA.

“Grazie a questa iniziativa, l’Amministrazione è riuscita nell’intento di fornire un importante servizio rivolto sia ai cittadini che ai turisti” sottolineano dal Comune.ù

Le postazioni wi-fi

Il progetto ha previsto la collocazione di punti wi-fi nelle frazioni: presso il Santuario di Lezzeno, nelle piazze delle chiese di Ombriaco, Biosio, Bonzeno, presso il piazzale delle ex Scuole di Oro, a Vendrogno, con due installazioni (parco giochi/zona manifestazioni e piazzale S. Antonio) e prossimamente anche presso il parcheggio di Sanico.

La rete coprirà anche tutto il centro storico: via Cavour, Piazza Santa Marta e Piazza San Giorgio, Via Manzoni, via Boldoni, San Nicolao, il Municipio e ancora il molo e Piazza T. Grossi, l’area del Palasole, il cinema, la spiaggia, il lido e ovviamente l’Orrido.

La nuova App

L’inaugurazione della nuova ampia rete wi-fi di Bellano è l’occasione anche per annunciare l’app di promozione turistica “Discovering Bellano”, uno strumento al servizio dei visitatori che permette di scoprire Bellano e gli altri borghi degli artisti (Taceno e Parlasco) attraverso due percorsi tematici alla scoperta dei punti di interesse dei tre comuni denominati “i luoghi sono reali” e “Saperi e sapori” .

Ogni tappa è presentata dalla voce di Andrea Vitali che, leggendo i brani dei suoi romanzi, racconta e descrive i nostri luoghi; la narrazione è arricchita dalle fotografie d’autore di Carlo Borlenghi, e alcuni video e foto a 360°.

L’app, disponibile sugli store online per dispositivi Apple e Android, si inserisce nel progetto ‘Andrea Vitali e i borghi degli artisti’, come ricorda il sindaco Antonio Rusconi, “completando il progetto iniziato con il video realizzato da Carlo Borlenghi e la guida edita da Cinquesensi. Uno strumento che valorizza i luoghi bellanesi cari ai lettori del nostro Andrea, che finalmente potranno scoprire le fonti di ispirazione dei suoi romanzi”.

“Un progetto fortemente voluto – prosegue Irene Alfaroli, Assessore al turismo – che valorizza il tesoro rappresentato da Andrea e dagli altri artisti , che sono il tratto distintivo del nostro paese. Ora i turisti potranno camminare per le nostre contrade e scoprire dalla vera voce del loro scrittore preferito i nostri tesori. Un’app che sarà in continuo aggiornamento con nuovi contenuti, e che sarà presto completata con il nuovo portale turistico ‘Discovering Bellano’ di prossima pubblicazione”.

“Un grazie sentito – conclude il sindaco Rusconi – ai sempre disponibili Andrea e Carlo, instancabili promotori in prima persona di Bellano, a Sara Vitali per la sua collaborazione preziosa in questo progetto, a Stefano Calvasina che ha curato i testi e a Roberta Denti che ha raccontato in lingua inglese i luoghi e i punti di interesse per l’app”.