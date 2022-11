15 mila euro investiti in sicurezza e sorveglianza sul litorale bellanese

Tecnologie di ultima generazione, alert e messaggi sonori multilingue terranno sotto controllo la spiaggia e via Martiri

BELLANO – Quattro nuove telecamere sorveglieranno il litorale di Bellano: di ultimissima generazione e capaci di catturare ogni piccolo dettaglio, aiuteranno a garantire la sicurezza dell’area, in particolare della spiaggia e di via Martiri.

Contestualmente a questi dispositivi, installato anche un impianto di filodiffusione che, attraverso l’emissione di alert e messaggi sonori, avviserà i bagnanti in caso di pericoli o problematiche. E non lo farà solo in italiano: gli avvisi sulla pericolosità delle acque e delle correnti del fiume saranno multilingue, enunciati anche inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco. Registrati o in presa diretta, saranno diffusi direttamente dall’ufficio di Polizia Locale presso il municipio.

Novità, quelle da poco introdotte, rese possibili grazie ai fondi provenienti dal bando ‘Laghi Sicuri 2022’, ottenuti di recente dal Comune di Bellano per una cifra pari a 15 mila euro.