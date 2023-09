Bellano rivoluziona la toponomastica: “Sarà un cambio epocale”

Nuovi nomi saranno assegnati alle vie di Bellano: alcune ne erano sprovviste

I toponimi saranno condivisi con i cittadini durante un incontro pubblico, in programma giovedì 14 settembre in sala civica

BELLANO – Da una fusione (quella con Vendrogno), è partita una rivoluzione: strade e vie di Bellano si preparano a cambiare volto, o meglio, nome. Il frutto di un lavoro complesso, durato due anni, che presto sarà presentato alla cittadinanza in un incontro pubblico che, al di là dei pareri che emergeranno, sarà preludio di un avvenimento epocale: la toponomastica del paese non sarà più la stessa.

“Vogliamo che ogni via abbia il suo nome perché ad oggi purtroppo non è così, soprattutto nelle frazioni – spiega Antonio Rusconi, sindaco di Bellano – peraltro, da quando Bellano e Vendrogno si sono unite, è emersa la necessità di cambiare alcune denominazioni in modo che non vi siano doppioni a creare confusione. E’ stata un’occasione per rivedere tutta la toponomastica”.

La nuova numerazione civica sarà basata sul sistema metrico: un lungo lavoro di mappatura, caratterizzato da vari step che ancora non si sono conclusi. “Le vie a cui dare un nome sono circa un centinaio. Dopo che la società a cui abbiamo affidato le operazioni ci ha proposto la mappa del comune con indicate le strade, ci siamo mobilitati per coinvolgere la cittadinanza, invitandola a proporre suggerimenti. Dopodiché è stata istituita una commissione che per un anno ha sviscerato le proposte pervenute e ne ha fatte di proprie. Sono seguiti incontri preventivi con la Prefettura, e adesso toccherà all’incontro con i bellanesi”, snocciola l’iter finora svolto il primo cittadino.

Assemblea che si terrà in sala civica in via Marinai d’Italia giovedì 14 settembre alle ore 21.00, durante la quale saranno svelati i nuovi nomi delle vie di Bellano, i toponimi selezionati. “Dopo aver condiviso e spiegato le scelte fatte agli abitanti – prosegue il sindaco – motivando anche le ragioni che hanno spinto a optare per un nome piuttosto che un altro, la giunta farà una delibera per assegnare le nuove vie e ci sarà l’invio in Prefettura per ricevere il nulla osta. Dalla Prefettura ci saranno altri passaggi, compreso quello alla Soprintendenza, e infine i nuovi indirizzi potranno essere adottati da tutti i cittadini”.

Come tutte le rivoluzioni, non sarà tutto semplice e immediato: “Siamo consapevoli che nel momento in cui le modifiche entreranno in vigore ci saranno dei disagi, per i quali ci scusiamo anticipatamente coi cittadini – sottolinea il sindaco – ma una volta risolti i benefici saranno a favore di tutti. I soccorsi, per esempio, saranno agevolati con la nuova numerazione: spesso hanno difficoltà a rintracciare il luogo in cui devono intervenire. Ma anche i corrieri, che non possiamo ignorare visto l’ampio utilizzo che viene fatto degli e-commerce oggigiorno. Senza dimenticare che, con il boom delle case vacanze, i turisti devono riuscire a trovare facilmente l’indirizzo in cui alloggeranno. Consigliamo per i primi tempi l’utilizzo di OpenStreetMap, su cui istantaneamente sarà caricato il nuovo indirizzario”.

Tutte le targhette delle vie e dei numeri civici saranno sostituite, anche per dare uniformità da un punto di vista estetico. “Sarà un cambio epocale – conclude Rusconi – ma una volta portato a termine, tutti saranno raggiungibili e rintracciabili in modo univoco”.