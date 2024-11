Bellano si accende per Natale, al via “Orrido Magic Christmas Light”

Ecco il calendario degli eventi che culminerà con la tradizionale Pesa Vegia

“In vista del Natale Bellano offre iniziative ed eventi pensati per soddisfare grandi e piccini”

BELLANO – Bellano si veste a festa e si accende in attesa del Natale. Nel pomeriggio di domani, sabato 30 novembre, prenderà il via la quarta edizione di “Orrido Magic Christmas Lights – Scintille di luce”, che con installazioni luminose, luci e musica diffusa coinvolgerà oltre che la popolare attrazione bellanese anche le vie del paese. Si inaugura così il ricchissimo calendario di eventi organizzati da Amministrazione comunale, Pro Loco, Cinema di Bellano, con la collaborazione delle tante associazioni del paese.

“Come ormai è tradizione, in vista del Natale Bellano offre iniziative ed eventi pensati per soddisfare grandi e piccini, offrendo opportunità di divertimento, ma anche momenti culturali di alto livello – spiega il sindaco Antonio Rusconi -. Il calendario 2024 prevede oltre cinquanta appuntamenti, una lunga lista di proposte che culminerà nella nostra “Festa delle feste”: la Pesa Vegia, il 5 gennaio 2025, una manifestazione che, per storicità e rilevanza territoriale, è sempre più amata e importante. Una bella novità, invece, è rappresentata dalla possibilità di correre sulla slitta di Babbo Natale grazie alla realtà aumentata e al video che viene proiettato al secondo piano della Ca’ del Diavol, all’Orrido. Un’emozione unica da provare!”.

Il calendario propone grandi classici, come le due serate di Bellano’s got talent, in favore di Telethon, il 22 e 23 dicembre; o il grande concerto di Capodanno diretto dal maestro Roberto Gianola, il 2 gennaio, con la contestuale consegna delle benemerenze civiche. Immancabili anche i grandi film al cinema, fra questi spicca una prima visione da non perdere: “Mufasa – Il re leone”, in programmazione dal 20 dicembre; mentre tutte le domeniche ci saranno animazione per tutti in piazza e all’Orrido.Fra spettacoli, momenti di festa promossi dalle associazioni, film e appuntamenti culturali, il mese di dicembre correrà veloce fino alla Vigilia, quando artisti di strada e street band animeranno Bellano, mentre, a Vendrogno, Babbo Natale consegnerà doni ai più piccoli.

Il calendario è davvero ricco di opportunità, per conoscerle tutte si potrà consultare approfittando dei manifesti affissi in paese o pubblicati sui vari canali sociali del Comune e delle associazioni.

“Poter proporre un calendario di eventi così ricco e adatto a tutti è davvero motivo di grande soddisfazione – conclude Rusconi – Da parte mia un sincero ringraziamento va all’assessore al Turismo Irene Alfaroli che, come sempre, ha svolto un grandissimo lavoro nell’organizzazione degli eventi e nel coordinamento di tutte le realtà coinvolte”.

È, invece, lo stesso assessore a ringraziare quanti hanno collaborato alla stesura del calendario e all’organizzazione degli eventi: “È davvero grande la gratitudine che mi sento di esprimere ad associazioni, volontari e commercianti di Bellano. È anche grazie a loro se, pure quest’anno, il Comune può offrire tante opportunità di svago a bellanesi e visitatori, fino al gran finale della Pesa Vegia”.