Bellano, studenti protagonisti del concerto di Natale

L’evento lunedì sera dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Bellano

Musicisti e corale della scuola sul palco per il Concerto di Natale

BELLANO – Il coro “Mons. Vitali” di cento voci e l’orchestra dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Bellano, lunedì sera sono stati i protagonisti del tradizionale Concerto di Natale, a cura del direttore artistico professore Michele Santomassimo e dei docenti Lionello Colombo, Paola Colombo, Andrea Elia, Nicoletta Bassetti, William Vitali, Michele Chiascione.



La dirigente scolastica Maria Luisa Montagna ha colto l’occasione per ricordare come la musica contribuisca al processo formativo di ogni alunno ed è parte importante dell’offerta formativa della scuola. Il prof. Santomassimo ha sottolineato come il canto, la pratica di strumenti musicali, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica, promuovono l’integrazione cognitiva e affettivo -sociale della personalità cioè il benessere psicofisico. Il coro stimola e promuove un senso di appartenenza e di coesione all’interno di un gruppo, di una comunità.



Entrare in relazione nella e attraverso la musica significa dar vita ad una cooperazione profonda cementata da una forte risonanza empatica. La musica è grande maestra di relazioni e cooperazione. Infatti l’eccellenza dei gruppi strumentali e o vocali si misura proprio dalla capacità di dar vita ad un suono, ad un discorso profondamente condiviso.

L’Amministrazione Comunale di Bellano è stata come sempre presente a supportare le iniziative della scuola con la sua preziosa collaborazione.

I prossimi appuntamenti

Gli alunni saranno, inoltre, impegnati il 21 dicembre in Piazza Tommaso Grossi a Bellano, durante una diretta televisiva Rai per la maratona Telethon, in collegamento con Matera e Foggia.



Il 18 dicembre presso l’auditorium del C.F.P. di Casargo si esibiranno gli alunni del coro insieme agli allievi dell’Istituto alberghiero con cui è stato realizzato un comune progetto di canto corale in collaborazione tra le due scuole ; domenica 22 e lunedì 23 dicembre ore 21:00 gli alunni parteciperanno all’evento “Bellano’s got talent” con la cup’s song Anna Kendrik sempre diretti dal professore Michele Santomassimo.