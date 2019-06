La SP72 chiusa al km 76+600 in località Tre Madonne

Chiusura necessaria per portare in quota, tramite gru, un macchinario utile ai lavori di messa in sicurezza a monte della strada

BELLANO – Strada Provinciale 72 chiusa al transito al km 76+600, in località Tre Madonne a Bellano, nella giornata di venerdì 28 giugno, dalle 9 alle 12.

La chiusura della SP72 è stata disposta dalla Provincia di Lecco, per consentire, all’azienda Geomont Protection, di portare in quota una macchina operatrice per mezzo di una gru. Macchina che sarà necessaria per proseguire i lavori di messa in sicurezza del versante a monte della Sp72.