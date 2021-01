Cake Star. La pasticceria Amerigo di Mandello è la migliore del lago di Como

Alippi ha vinto la prima puntata del programma totalizzando 45 punti

I pasticcini e le sue creazioni hanno incantato i giudici

MANDELLO – Michele Alippi, della pasticceria Amerigo, voleva fare il muratore, poi però ha seguito le orme del padre, iniziando a fare dolci. La prima puntata di Cake Star, in onda ieri, venerdì sera su Real time, l’ha consacrato il miglior pasticcere del Lago di Como.

Tre le categorie da votare, pasticceria, cabaret delle paste e il pezzo forte, in più novità della quarta edizione il parere del cliente abituale.

Gli altri due pasticceri in gara, invece, sono comaschi: Paolo Verga che con la sua Fuin, una pasticceria tradizionale, che negli anni è stata amata da diversi vip e hotel di lusso si è classificato al secondo posto; e Stefano Camozzi della Mignon on the lake, famosa per il cioccolatino da 7 mila euro al chilo e le creazioni d’oro.

Non sono mancati gli scorci sul lago e le riprese suggestive fra le province di Lecco e Como. I due presentatori Katia Follesa e Damiano Carrara hanno poi decretato il vincitore della puntata: il trofeo di Cake Star è sul ramo lecchese.