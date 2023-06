Calici pronti per ‘Colico in Cantina’, giunta alla decima edizione

Per tre giorni profumi e sapori di vino nelle storiche stradine di Villatico

14 cantine e due percorsi da seguire alla scoperta del ‘Nettare di Bacco’

COLICO – Si appresta a cominciare questo week-end la decima edizione di ‘Colico in Cantina’, il tanto atteso evento enogastronomico che quest’anno avrà luogo sabato 17, venerdì 23 e sabato 24 giugno a Villatico, frazione di Colico.

Tre giornate dedicate alla degustazione dell’enogastronomia del territorio durante le quali, oltre all’ottimo, sarà possibile assaporare i prodotti tipici locali, percorrendo le 14 cantine dello storico borgo attraverso due percorsi. Il primo, chiamato ‘Giro Locale’, dedicato alla degustazione di vini e assaggi locali; l’altro ‘Giro Nazionale’ con bottiglie di tutta Italia.

Per accedere alle cantine, aperte dalle ore 18.00 alle ore 24.00 tranne venerdì che lo saranno dalle ore 19.00, è necessario essere muniti di Pass, valevole per tutta la durata della manifestazione che dà diritto a un percorso di sette cantine.

I Pass si possono acquistare in prevendita presso l’Infopoint di Via Pontile 7 tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 oppure nella piazzetta della Chiesa di San Bernardino a Villatico le sere del 17, 23 e 24 giugno dalle ore 17.00.

La prevendita dà la sicurezza di poter partecipare al giro ma si dovrà comunque ritirare il calice la sera dell’evento a Villatico. Il costo del pass, che è riservato solo ai maggiorenni, ha valore per tutta la durata della manifestazione e costa 20 euro. C’è la possibilità di acquistare un pass accompagnatori che dà accesso alle cantine, ma senza degustazione vini, a 10 euro.

Quando si acquista il Pass si può decidere se seguire il giro verde, con vini nazionali, o il giro arancio con vini locali. Per quanto riguarda il servizio di ristorazione, quest’ultimo non è compreso nel costo del Pass ed è pertanto necessario prenotare, contattando direttamente la cantina scelta. È possibile visionare i vari menù e gli eventuali contatti sulla ‘Mappa dei percorsi’ disponibile sul sito www.colicoincantina.it.

Durante le serate della manifestazione verrà oltretutto messo a disposizione un servizio navetta gratuito a partire dalle ore 17.00 con partenza dal parcheggio adiacente l’Infopoint di Colico, che porterà fino a Villatico.

“Come ogni anno la Pro Loco Colico è felice di poter organizzare e riproporre questo evento

enogastronomico, all’insegna del buon vino – racconta il presidente Tullio Cristini – e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari e il Comitato Colico in Cantina. Per qualsiasi informazione vi ricordiamo che potete contattare l’Infopoint di Colico tutti i giorni dalle 9.00-13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 via mail a info@visitcolico.it o al numero 0341 930930. E vi consigliamo di seguirci anche sui canali social Facebook e Instagram @VisitColico per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma!”.