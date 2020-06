Cancellato il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi

Il Comitato organizzatore: “Quest’anno la sicurezza di tutti viene al primo posto. La festa è solo rinviata”

Nel 2021 il Motoraduno coinciderà con il Centenario della Moto Guzzi

MANDELLO DEL LARIO – L’edizione 2020 del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi è stato cancellato.

A comunicarlo con una nota stampa è lo stesso Comitato del Motoraduno Mandello nella quale si legge: “Abbiamo atteso fino all’ultimo prima di prendere la decisione definitiva sul Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi 2020, sperando che l’evoluzione della situazione generata dalla pandemia di Covid-19 potesse garantire la possibilità di effettuare il nostro raduno in piena tranquillità e sicurezza. Purtroppo ad oggi non è possibile poter garantire questi due ingredienti essenziali. È quindi con grande rammarico che siamo costretti a rinviare la consueta festa di tutti gli appassionati della Moto Guzzi al prossimo anno, che coinciderà con il 100° compleanno della nostra amata Moto Guzzi e che quindi sarà occasione di vivere qualcosa di unico e speciale verso il quale concentreremo tutti i nostri sforzi, in collaborazione con la Moto Guzzi, magari anche con un’anticipazione entro fine anno”.

Con senso di responsabilità il Comitato conclude: “Quest’anno la sicurezza di tutti viene al primo posto. La festa è solo rinviata. Ci ritroveremo tutti il prossimo anno, a Mandello del Lario, e sarà come sempre un’esplosione di passione infinita”.