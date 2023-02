Carnevale. Mandello si prepara alla sfilata, tra maschere e allegria

A organizzare l’iniziativa gli oratori e il Comune di Mandello

Appuntamento sabato 18 febbraio per attraversare in costume le vie del paese. Animazione e coriandoli a seguire

MANDELLO – Colori, maschere e stelle filanti pronti a incorniciare la sfilata di Carnevale attesa a Mandello sabato prossimo, 18 febbraio, per rallegrare il paese e portare un’atmosfera festosa nelle vie. A organizzare la manifestazione saranno gli Oratori di Mandello e il Comune, che intendono regalare ai mandellesi gioia e allegria prima che abbia inizio la Quaresima.

Prevista nel primo pomeriggio, alle ore 14.30, la partenza del corteo, che dall’Oratorio Sacro Cuore attraverserà il paese da monte a lago, percorrendo via N. Sauro, via C. Battisti, p.zza IV Novembre, via Dante, via Manzoni, piazza Garibaldi, approdando infine a piazza del Mercato. La sfilata non sarà l’unico istante convivale di giornata: a seguire infatti non mancheranno la coriandolata e l’animazione inscenata dai ragazzi dell’Oratorio.