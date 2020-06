Ciclopedonale Abbadia – Lecco, conclusa l’illuminazione del sottopasso di Pradello

Il consigliere provinciale Micheli: “Esprimo soddisfazione per un piccolo ma importante tassello inserito nel contesto della vivibilità del lago”

ABBADIA LARIANA – La richiesta della Provincia di Lecco di realizzare l’illuminazione del sottopasso di Pradello si è effettivamente concretizzata in questi giorni con l’ultimazione dei lavori e la messa in esercizio dell’impianto; il tutto come da comunicazione effettuata da Anas alla Provincia.

Una richiesta forte e precisa quella avanzata nei mesi scorsi dalla Provincia di Lecco, con il Consigliere provinciale Mattia Micheli che ha tenuto costantemente i rapporti con Anas: “Esprimo soddisfazione per un piccolo ma importante tassello inserito nel contesto della vivibilità del lago, in sicurezza, per automobilisti, ciclisti e pedoni. Ringrazio Anas per avere ascoltato la nostra richiesta. In questi mesi di emergenza abbiamo sempre cercato di sensibilizzare Anas su questi temi legati alla sicurezza e i risultati cominciano a vedersi. Oltre all’illuminazione del sottopassaggio di Pradello si stanno rifacendo anche le pavimentazioni in ampi tratti lungo la strada statale 36 e tengo a informare che non sono mai mancati i contatti con Anas anche per verificare lo sviluppo progettuale della passerella ciclopedonale nel tratto ancora mancante fino a raggiungere l’abitato di Abbadia”.

Nelle prossime settimane sarà programmato uno specifico incontro in merito, già richiesto dalla Provincia di Lecco ad Anas.