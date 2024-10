Cinque borse di studio per studenti meritevoli in ricordo di Ludovica Ardenghi

La fondazione si impegna per la solidarietà e il futuro dei giovani

Il termine per presentare le domande per il bando è fissato per il 10 novembre

DERVIO – La “Fondazione ETS Ludovica Ardenghi-Pippi“, fondata nel 2021 dalla famiglia Ardenghi, nasce come omaggio alla memoria di Ludovica, giovane scomparsa prematuramente. Voluta dai genitori Roberto, attuale Presidente della Fondazione, e Ada, insieme al fratello Alfredo, l’iniziativa si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione mira a promuovere progetti che supportino la comunità attraverso l’assistenza sociale, la cultura, l’istruzione e il benessere dei bambini, creando un legame significativo con il territorio e con organizzazioni come l’associazione Mato Grosso.

La Fondazione, come riportato nell’atto costitutivo, ha l’obiettivo esclusivo di promuovere iniziative di solidarietà sociale, operando nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della cultura e dell’arte, nonché dell’istruzione e della beneficenza.

In particolare, si concentra su ambiti legati alla salute, all’educazione e alla cura dei bambini. La Fondazione mantiene un forte legame con l’associazione Mato Grosso, in particolare con il “Centro Sociale Claudio Zebelloni” di Paraiso do Leste, in Brasile, guidato da Miriam Catellani, una missionaria laica che da oltre 55 anni dedica la sua vita al servizio degli altri.

La Fondazione ha indetto un concorso per l’assegnazione di cinque borse di studio, ciascuna del valore di 3 mila euro, destinate a studenti meritevoli residenti in provincia di Lecco, che stanno intraprendendo il loro primo anno di università.

Oltre al merito scolastico, la borsa di studio prevede criteri di assegnazione specifici. Innanzitutto, il corso di laurea deve essere nelle materie scientifiche (Scienze agrarie e forestali, Scienze biologiche, Scienze ambientali e naturali, Biotecnologie, Chimica, Geologia, Fisica, Medicina e Chirurgia, Ingegneria).

È inoltre necessario avere un reddito ISEE inferiore ai 25 mila euro, e un punteggio significativo sarà riservato a coloro che possiedono titoli di servizio civile, volontariato o esperienze nel settore associazionistico.

Tutti questi requisiti rispecchiano i valori e lo spirito di Pippi, a cui la Fondazione è dedicata, e mirano a tutelare, aiutare e sostenere i giovani in difficoltà. L’assegnazione delle borse di studio rappresenta un’iniziativa significativa della Fondazione, che ha già in cantiere progetti destinati a generare un impatto positivo anche sul territorio.

Il termine per presentare le domande per il bando, disponibile anche sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è fissato per il 10 novembre. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Fondazione all’indirizzo email info@fondazioneludovicaardenghipippi.it

L’assegnazione delle borse sarà affidata a una Commissione giudicatrice composta da tre membri, selezionati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, tutti esperti con una comprovata esperienza nei settori universitario, imprenditoriale, sociale e scientifico. La selezione include anche un colloquio tra i candidati e la Commissione.

Inoltre, la Fondazione si riserva il diritto di aumentare il numero delle borse in caso di studenti idonei particolarmente meritevoli e bisognosi. “La cerimonia di consegna si terrà probabilmente entro la fine dell’anno” concludono dalla Fondazione.