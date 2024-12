Colico. Apre il nuovo sportello orientativo “Antenna” presso l’Istituto Marco Polo

Lo sportello è dedicato ai giovani dai 14 ai 34 anni

“La nuova Antenna si propone come un punto di riferimento informativo e di coinvolgimento”

COLICO – Il nuovo sportello informativo e orientativo gratuito “Antenna” sarà attivo a partire da giovedì 12 dicembre presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Marco Polo di Colico. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Comuni dell’Ambito di Bellano, il Consorzio Consolida, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera e la cooperativa sociale Sineresi, con il contributo del progetto “Giovani radici…restare per crescere” di Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia.

Lo sportello, attivato grazie alla collaborazione con i referenti dell’Istituto, è rivolto ai giovani tra i 14 e i 34 anni, offrendo supporto su temi quali orientamento scolastico, formazione, ricerca attiva del lavoro, opportunità di tempo libero, volontariato e cittadinanza attiva.

La dirigente dell’Istituto Marco Polo, Catia Caterina Baroncini, afferma: “L’IIS ‘Marco Polo’ di Colico ha accolto con entusiasmo il coinvolgimento nel progetto ‘Giovani radici…restare per crescere’, convinta che il lavoro di rete possa generare sinergie positive per le nostre studentesse, i nostri studenti e per tutti i giovani del territorio. La nuova ‘Antenna’ si propone come un punto di riferimento informativo e di coinvolgimento, offrendo attività e iniziative pensate per promuovere il benessere dei ragazzi e supportare la costruzione del loro progetto di vita, sia personale che professionale”.

Lo sportello sarà aperto ogni giovedì dalle ore 13 alle ore 15. Per prenotare un colloquio, è possibile chiamare il numero 331 2356790 (anche tramite WhatsApp) oppure inviare un’e-mail all’indirizzo antenneterritoriali@sineresi.it

L’Antenna di Colico si va ad aggiungere a quella già attiva dalla scorsa primavera presso la biblioteca di Barzio, diventando così il secondo sportello operativo sul territorio dell’Ambito di Bellano.