Colico. Arriva il Giro d’Italia U23, ecco tutte le modifiche alla viabilità

COLICO – Il comune di colico sarà interessato il prossimo 3 settembre dalla partenza e dall’arrivo della 6^tappa del Giro d’Italia Under 23 “Colico/Colico” e il 4 settembre dal passaggio della 7^ tappa “Barzio/Montespluga”.

Le seguenti vie saranno interessate da chiusure

Giovedì 3 settembre

dalle ore 6.00 alle ore 22.00 la via Nazionale (sp72) sarà chiusa nel tratto compreso tra la via Sacco e la via Case Nuove;

dalle ore 13.00 circa fino a fine passaggio gara saranno chiuse al traffico: p.zza Garibaldi, via Montecchio Nord, via alle Torri, via Forte Fuentes, via al Monteggiolo, via Nazionale Nord, via Borgofrancone, via Madriasco, via al Confine, via Nazionale Nord, via Nazionale, via Nazionale Sud, Sp 72;

dalle ore 16.20 circa fino a fine gara saranno chiuse al traffico: Sp 72 via Nazionale Nord, via Nazionale da immissione SS340 (provenienza Gravedona) fino a intersezione con la via Sacco

Venerdì 4 settembre

dalle ore 12.45 circa fino a fine passaggio gara saranno chiuse al traffico: Sp 72, via Nazionale Sud, via Nazionale, via Nazionale Nord, via al Confine

N.B. Gli orari sono indicativi e dipendono dalla velocità degli atleti in gara, si consiglia di limitare gli spostamenti in auto nelle fasce orarie suddette. Per chi fosse impossibilitato a fare rientro presso la propria abitazione/autorimessa in quanto sita in zona interessata da chiusura sarà autorizzato a sostare gratuitamente su tutto il territorio comunale previa comunicazione della targa al comando di polizia locale (email polizialocale@comune.colico.lc.it)