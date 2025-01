Colico. Partono i lavori di potenziamento del campo da calcio

In progetto l’installazione di un nuovo manto sintetico e di un impianto di illuminazione

Al termine della stagione sportiva 2024/2025, i lavori potranno prendere il via

COLICO – Il progetto di potenziamento del campo da calcio di Colico entra nel vivo. Nella giornata di martedì 14 gennaio, si è svolta l’apertura delle offerte per l’affidamento dei lavori. Dopo un’accurata valutazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella della ditta Limonta Sport S.p.A., per un importo complessivo di 554.405,12 euro. L’intervento è cofinanziato da Comunità Montana (per 230 mila euro) e Comune di Colico.

“I lavori prevedono il rifacimento del manto erboso, che sarà realizzato in materiale sintetico di ultima generazione, assicurando una maggiore resistenza e una fruibilità ottimale durante tutto l’anno” spiegano i responsabili dell’intervento.

Contestualmente, la Società Calcio Colico Derviese contribuirà al progetto assumendosi, a proprie spese, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, fondamentale per garantire l’utilizzo del campo anche durante le ore serali.

Al momento, si attende l’esito delle verifiche sui requisiti da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), un passaggio imprescindibile per formalizzare l’assegnazione definitiva dell’appalto. Una volta conclusa la stagione sportiva 2024/2025, i lavori potranno avere inizio, con l’obiettivo di consegnare una struttura completamente rinnovata, in grado di rispondere alle esigenze degli atleti e della comunità.

Con questo intervento, che si affianca alla realizzazione dell’area sportiva polifunzionale (comprendente pump track, campo di street basket e palestra di arrampicata coperta) adiacente al campo da calcio, il Comune di Colico e i partner coinvolti ribadiscono il loro impegno nella promozione dello sport e nella creazione di spazi di qualità dedicati alla collettività, con particolare attenzione ai giovani.