Colico: siglato l’accordo per la valorizzazione del Forte Montecchio Nord

Regione Lombardia ha completato l’acquisizione del complesso monumentale

Il Sindaco di Colico: “Questo accordo rappresenta un’opportunità fondamentale per preservare e valorizzare un luogo simbolico della nostra storia”

COLICO – Regione Lombardia ha ufficialmente acquisito dal Demanio Pubblico dello Stato il complesso monumentale di Forte Montecchio Nord di Colico, un sito di grande rilevanza storica. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal Comune di Colico, che vede in questa operazione un’opportunità preziosa per valorizzare uno dei simboli più significativi del patrimonio storico e culturale della zona.

Questo progetto rappresenta un traguardo cruciale per la tutela e la promozione del forte, garantendo al contempo la sua conservazione per le future generazioni e potenziandone l’attrattività turistica.

Il Sindaco di Colico, Monica Gilardi, ha dichiarato: “Esprimiamo profonda gratitudine all’Amministrazione di Regione Lombardia per l’impegno concreto e l’attenzione dimostrata verso Colico e il Forte Montecchio Nord. Questo accordo rappresenta un’opportunità fondamentale per preservare e valorizzare un luogo simbolico della nostra storia, rafforzandone ulteriormente il valore culturale e turistico per la comunità e i visitatori”.

“Colico è orgogliosa di contribuire alla diffusione e alla conservazione della memoria storica della Prima Guerra Mondiale, in un contesto che continua a raccontare le radici della nostra identità. Rinnoviamo sin da ora il nostro impegno a collaborare con Regione Lombardia e gli enti competenti per garantire il pieno successo di questo importante traguardo” ha sottolineato il Sindaco di Colico.

Anche il vicesindaco e consigliere provinciale, Davide Ielardi, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, dichiarando: “Questo risultato premia l’impegno collettivo. Grazie al sostegno economico e alla collaborazione istituzionale, possiamo assicurare al Forte Montecchio Nord la cura e la manutenzione necessarie per trasformarlo in una meta di rilevanza internazionale. Il nostro territorio ha enormi potenzialità, e iniziative come questa rappresentano un’opportunità straordinaria per il suo sviluppo e la sua valorizzazione.”

Andrea Bettega, referente della sezione della Lega di Colico, ha evidenziato l’importanza di questa storica conquista per il territorio: “La valorizzazione del Forte Montecchio Nord giunge finalmente a compimento dopo un lungo percorso avviato grazie all’iniziativa dell’allora Sottosegretario alla Presidenza Ugo Parolo, e realizzato grazie alla costante sinergia tra Stato, Regione e Comune. Un risultato di grande valore, che dimostra come il federalismo, voluto dalla Lega e in vigore dal 2010, anche se non pienamente applicato, possa essere un vero motore di sviluppo per le comunità locali.”

“Forte Montecchio è un patrimonio che appartiene alla nostra storia e alla nostra gente, e finalmente, grazie a questa storica battaglia, sarà possibile valorizzarlo con maggiori energie, dando continuità al lavoro prezioso e competente che il Museo della Guerra Bianca sta compiendo con indiscutibile professionalità tecnica e scientifica – continua Andrea Bettega – È anche una grande opportunità per far crescere Colico e l’Alto Lario, non solo dal punto di vista culturale, ma anche turistico ed economico. Come Lega, continueremo a lavorare per portare avanti questo progetto e, perché no, puntare alla candidatura del Forte come Patrimonio dell’Umanità UNESCO”.