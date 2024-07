Colico. Trenino Panoramico attivo tutti i giorni

Tre gli itinerari proposti che si snoderanno in paese

Martedì e sabato mattina con il percorso numero due tappa anche al Forte Montecchio Nord

COLICO – La novità di quest’estate in quel di Colico è il Trenino Panoramico con partenza da Piazza Garibaldi. Un’esperienza per famiglie, coppie e gruppi di amici che desiderano visitare i dintorni della cittadina in un percorso di circa trenta minuti. Gli itinerari proposti sono tre e il primo riguarda il tragitto Colico-Ciacc con un giro panoramico attraverso i dintorni di Colico. Il secondo percorso è destinato al centro di Colico con la vista sul Lago di Como. Infine, il percorso numero tre è la tratta Colico-Villatico, per scoprire il borgo di Villatico.

“Il martedì e il sabato mattina, il percorso numero due farà una tappa al Forte Montecchio Nord, il forte militare della Prima Guerra mondiale con una vista sull’Alto Lario. Il trenino vi condurrà presso il Forte dove sarà possibile partecipare a una visita guidata di un’ora e poi sarà possibile riprendere il trenino per tornare in Piazza Garibaldi. Per usufruire del servizio che include la visita a Forte Montecchio Nord è necessaria la prenotazione anticipata presso l’Infopoint di Colico. Inoltre, ogni giovedì mattina e sabato pomeriggio, il trenino effettuerà una corsa speciale con partenza dai campeggi di Piona, per poi proseguire lungo il percorso numero uno” spiega lo Staff Pro Loco Colico.

Giorni e orari

Percorsi numero 1,2,3: servizio attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12.30, dalle ore 16 alle ore 18.30 e dalle ore 21 alle ore 23.

Percorso riservato ai Campeggi: giovedì ore 10 – sabato ore 17.

Percorso numero 2 con visita a Forte Montecchio Nord: martedì ore 9.45 – sabato ore 9.45

Tariffe

Bambini fino ai 3 anni: gratuito

Ragazzi 4-10 anni: 2,50 euro

Adulti: 5 euro

Il biglietto è acquistabile presso la biglietteria situata in Piazza Garibaldi. Per informazioni mandare una e-mail al seguente indirizzo info@visitcolico.it o telefonare al numero +39 0341930930