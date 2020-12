Colico. Una sede in centro per ambulatori medici e centro prelievi

Al via a Colico la realizzazione di un immobile che ospiterà un centro di medicina generale

Sarà ubicato in centro. Il sindaco: “Benefici indiscussi per la comunità”

COLICO – E’ arrivata qualche giorno fa al Comune di Colico la proposta di un operatore della zona relativa allo sviluppo di un intervento edificatorio, attraverso una partnership pubblico-privato, che prevede la realizzazione di un immobile da destinarsi a centro di medicina generale e relativi servizi, compreso il centro prelievi.

“L’Amministrazione, cogliendone gli indiscussi benefici per l’intera collettività – ha spiegato il sindaco Monica Gilardi – si è prontamente attivata ad organizzare un incontro con i medici per la condivisione dell’iniziativa, per verificare le loro necessità con riferimento alla progettazione ma, soprattutto, per acquisire la disponibilità dei medici al trasferimento degli ambulatori presso questo nuovo immobile, mediante la corresponsione di un canone di locazione calmierato in favore del Comune”.

L’edificio in questione, che sarà realizzato ex novo, troverà posto in centro e secondo le previsioni, fermo restando il nulla osta dei medici al trasferimento, spiega il sindaco: “E’ possibile ipotizzare la consegna alla cittadinanza entro 24/30 mesi”.

Attualmente a Colico esiste già una clinica privata, questo nuovo centro medico che si andrebbe a realizzare diverrebbe una struttura pubblica, gestita dal Comune in collaborazione con i medici di famiglia.