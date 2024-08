Con il Soccorso Bellanese torna la ‘Festa di Oro’

Appuntamento questa sera

Alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico

BELLANO – Ritorna la Festa di Oro a Bellano a favore del Soccorso Bellanese. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 8 agosto, a partire dalle ore 19. La serata è patrocinata dal Comune di Bellano in collaborazione con la Pro Loco.

La ‘Festa di Cote Feu’ avrà come protagonista la cucina della tradizione ma anche buona musica, giochi e molto altro e, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico. A seguire l’estrazione della sottoscrizione a premi. Per l’occasione sarà attivo il servizio navetta per raggiungere la festa.