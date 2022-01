Un punto tamponi a Mandello, l’annuncio dell’assessore Zucchi

“Individuato il luogo idoneo, appena saremo pronti daremo comunicazione”

MANDELLO – Da giorni anche nel lecchese è caos per la forte richiesta di effettuare i tamponi (sono oltre 5,5 mila quelli processati in una settimana solo dall’ospedale di Lecco) e così i comuni tentano di trovare delle soluzioni: ce l’ha sta facendo Mandello del Lario che presto aprirà un punto tamponi dedicato alla cittadinanza.

“Presto a Mandello saremo in grado di aprire un sito per effettuare i tamponi covid. Sarà esclusivamente dedicato ai test richiesti tramite il Medico di Base – fa sapere l’assessore Guido Zucchi – Domenica mattina c’è stato il sopralluogo in uno dei siti da tempo selezionati per questo scopo, in attesa che venissero superate le problematiche di legge, norme e regolamenti sovra-comunali che impedivano la realizzazione”.

Per ora non c’è una data di apertura: “Appena saremo in grado di garantire al 100% la partenza ne daremo compiuta informazione – aggiunge l’assessore – Nell’attesa, che finalmente è veramente breve, vanno i ringraziamenti ai Medici di base, con veramente tante variabili e richieste da tenere sotto controllo ed alla Cooperativa COSMA, principale punto di leva nel dialogo con Regione ed ATS. Ed anche alle tre Farmacie di Mandello, con le quali da settimane si è alla ricerca di soluzioni che purtroppo ad oggi non si sono potute mettere in campo. Senza dimenticare altri che sono i procinto di scendere in campo: Protezione Civile e soggetti volontari”.