Dervio. Il comune conferisce l’onorificenza civica a Massimo Bozino

Presidente dell’Auser Dervio, era morto durante l’emergenza covid

La cerimonia di consegna domenica 12 luglio alle 10 nel piazzale del municipio

DERVIO – “E’ con grande orgoglio e commozione che il presidente di Auser provinciale Claudio Dossi e i vertici delle territoriali accolgono la decisione dell’amministrazione comunale di Dervio di conferire, per l’impegno profuso a favore della comunità, l’onorificenza civica ‘Honor Delphum alla memoria’ a Massimo Bozino“.

Con queste parole l’associazione lecchese ha accolto la decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Cassinelli di conferire il premio alla memoria all’instancabile presidente di Auser Dervio recentemente scomparso all’età di 82 anni. Dopo una brillante carriera nel sindacato, Bozino aveva deciso di donare tutto il suo tempo libero in opere di volontariato, impegnandosi in diverse realtà benefiche come la Comunità il Gabbiano di Colico. Proprio grazie al suo grande desiderio di aiutare gli altri è nata la sezione Auser di Dervio, che ha saputo costruire e far crescere con umiltà e spirito inesauribile.

La cerimonia di consegna avverrà il domenica 12 luglio alle 10 nel piazzale del municipio di Dervio, alla presenza della compagna di Massimo, Paola Fancello.