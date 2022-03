Dopo due anni di Covid Montecchio, Fuentes e Fontanedo riaprono e rilanciano

Il 12 marzo 2022 riaprono i tre siti storici, a Fuentes restaurato il Roccolo

Il Museo della Guerra Bianca di concerto con Comune di Colico e Provincia di Lecco

COLICO – Il Museo della Guerra Bianca, che a Colico gestisce Forte Montecchio Nord, Forte Fuentes e, dal 2 giugno 2019, anche la restaurata Torre di Fontanedo, è lieto di annunciare, dopo due anni di Covid, la riapertura anticipata ed estesa delle tre strutture. Dopo la pandemia, i forti di Colico, soggetti a lavori di manutenzione e conservazione che non si sono mai fermati neanche nei periodi di chiusura al pubblico a causa del Covid, tornano più belli che mai con diverse novità nella loro fruizione, soprattutto a Fuentes dove è stato restaurato il Roccolo: sarà a disposizione una zona solarium, un nuovo percorso di visita, una nuova zona di bigliettazione, e presto sarà dotato di rinnovata cartellonistica.

Forte Montecchio Nord, inoltre, godrà dell’impegno di un rinnovato e rinforzato corpo guide: giovane, del territorio, motivato ed entusiasta. Un corpo guide che sarà anche coadiuvato da diversi giovani competenti del territorio grazie all’impegno assunto con Fondazione Comunitaria del Lecchese e LarioReti per l’estensione dei giorni di apertura, l’ampliamento della fruibilità dei siti, e l’impiego di giovani studenti in collaborazione con diversi istituti del territorio.

Unificati i giorni e uniformate le modalità di visita con un “non stop” dalle 10 alle 17 sui tre siti negli stessi giorni: quando è aperto Forte Montecchio Nord, sarà aperto anche Forte Fuentes e la Torre di Fontanedo secondo gli schemi allegati. Uno sforzo che vuole sottolineare il sempre più stretto rapporto con il territorio, la sua vocazione turistico-culturale, in armonia con la natura e le bellezze paesaggistiche che circondano i siti stessi.

Dopo due anni di sofferenza, l’auspicio è che noi tutti riusciamo a dedicarci, pur in questo periodo altrettanto difficile, un momento di relax “intelligente”, arricchente e che vuol sempre essere un messaggio di pace trasversale: “conoscere la storia per costruire la pace”.

Informazioni sui forti di Colico e sulla Torre di Fontanedo

Forte Montecchio Nord sito in via Alle Torri 8 è aperto dalle 10 alle 17 con orario continuato il sabato, la domenica e tutti i festivi. Aperto tutti i giorni nei feriali di luglio e agosto e metà settembre. Le visite sono a cadenza oraria, a partire dalle 10 (10; 11; 12, 13; poi 14, 15, 16, 17 ultima visita), solo con accompagnamento (compreso nel costo del biglietto). I gruppi sono massimo da 25 persone per ora.

Forte Fuentes sito in via Forte di Fuentes 29 è aperto dalle 10 alle 17 con orario continuato il sabato e la domenica. Nei feriali di luglio e agosto e metà settembre aperto tutti i giorni. Le visite sono libere e si può seguire un percorso con pannelli esplicativi in italiano, francese, inglese e tedesco.

È possibile acquistare un biglietto cumulativo che consente di visitare i due forti a 10 euro (6 per i bambini dai 6 ai 14 anni; gratis sotto i 6 anni).

La Torre di Fontanedo, struttura medioevale, si trova vicino al percorso del Sentiero del Viandante, nell’omonima località. Le visite si succedono dalle 10 alle 17 negli stessi giorni delle aperture dei due forti di Colico. Il panorama che si gode dal tetto di questa torre di avvistamento di origine viscontea è impagabile.

Se vuoi seguire le attività dei Forti di Colico: www.fortemontecchionord.it e www.fortedifuentes.it Su Facebook e Twitter trovi anche la pagina ufficiale di Forte Montecchio Nord.