Il provvedimento riguarda i residenti a Fiumelatte e Pino che lavorano a Bellano o a nord

La domanda potrà essere presentata in Comune da lunedì

VARENNA – Sosta gratuita alle auto munite di pass nei posteggi a strisce blu (a pagamento quindi) di via Fermi e Piazza Martiri delle Libertà in Località Olivedo. E’ quanto ha deliberato la Giunta di Varenna per venire incontro alle esigenze di coloro che risiedono in località Fiumelatte e Pino e lavorano nel Comune di Bellano o nei Comuni più a nord dello stesso Comune nel periodo in cui resterà chiusa la galleria Tre Madonne.

Il provvedimento, varato dall’amministrazione Manzoni, sarà valido da martedì 12 ottobre fino alla riapertura al traffico veicolare della Sp 72, dalle 08 alle 20. Gli interessati possono fare richiesta, da domani, lunedì 11 ottobre di un solo contrassegno presso gli Uffici Comunali. L’ordinanza e i il modulo di richiesta è presente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.varenna.lc.it Il Comune sta inoltre reclutando volontari per accompagnare gli alunni negli spostamenti da e per la scuola di Bellano. Chiunque fosse disponibile è pregato di contattare il Consigliere Simone Fagioli al numero 3484726980.