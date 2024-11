Gli studenti del Marco Polo producono l’olio con le olive del lungolago di Dervio

Un’iniziativa per esplorare e valorizzare le risorse del territorio

“Gli studenti hanno approfondito la coltivazione dell’olivo nel nostro territorio e la sua storia”

DERVIO – Gli studenti della classe 1^G dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria dell’Istituto Superiore “Marco Polo” di Colico hanno raccolto le olive dalle piante lungo il lungolago di Dervio, accompagnati da due esperti olivicoltori, dai loro insegnanti e da alcuni volontari.

Durante la mattinata, gli studenti delle scuole superiori hanno coinvolto per un paio d’ore i bambini di due classi della scuola primaria di Dervio nella raccolta delle olive, dando vita a una collaborazione intergenerazionale.

“Gli studenti hanno ricevuto indicazioni sulla coltura dell’olivo nel nostro territorio e sulla storia, nonché sul valore dell’olio d’oliva nell’alimentazione. Informazioni che verranno poi riprese anche in un incontro in classe con un esperto, con tanto di degustazione” spiegano dall’Istituto scolastico.

Inoltre, dall’Istituto comunicano che: “Le olive raccolte sono state successivamente trasportate al frantoio per la molitura, che ha prodotto diversi litri di pregiato olio extra vergine. Poiché le olive di Dervio provengono da un’area con certificazione D.O.P. denominata ‘Laghi Lombardi’, possiamo dire di aver ottenuto un ‘olio D.O.P.’ che, tra quelli di eccellente qualità, è probabilmente uno dei più settentrionali d’Europa”.

Non è la prima volta che gli studenti dell’indirizzo Agraria del Marco Polo escono dalle mura scolastiche alla scoperta delle eccellenze e delle particolarità del territorio in campo agroalimentare. Oltre alla visita a diverse realtà agricole aziendali, e a queste iniziative sulla filiera dell’olivo, ne sono state organizzate altre anche sulla filiera della castagna, con l’essiccazione delle castagne per consumarle anche in inverno o ottenere farina per dolci.

Sono allo studio anche iniziative riguardanti la filiera delle mele, con l’obiettivo di produrre succo di mela e mele disidratate. Queste produzioni, nate inizialmente come nicchie di mercato, stanno guadagnando sempre più la fiducia dei consumatori e assumendo un ruolo crescente nell’economia locale.

L’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, insieme all’Istituto Marco Polo, si conferma una scuola strettamente legata al territorio, impegnata a valorizzarne le peculiarità. Fin dai primi anni del loro percorso scolastico, gli studenti hanno l’opportunità di approfondire temi e settori che potranno successivamente esplorare nel loro cammino professionale e lavorativo.

“Molte le persone che hanno contribuito al successo del progetto, tra cui insegnanti, accompagnatori, esperti olivicoltori e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Dervio – concludono dall’Istituto – Le collaborazioni tra l’IIS Marco Polo di Colico e l’Amministrazione Comunale di Dervio continueranno, offrendo nuove opportunità di apprendimento e di sviluppo delle competenze per gli studenti dell’indirizzo agrario”.