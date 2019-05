“Incontriamoci”: cena di beneficenza a favore della Cooperativa Sociale Incontro

La serata di gala si è tenuta a Villa Lario Resort

Bissato il successo della prima edizione del 2018 con circa 100 partecipanti

MANDELLO – Bissato il successo della prima edizione con circa 100 partecipanti che sono intervenuti alla serata di beneficenza che si è tenuta nella splendida cornice di Villa Lario Resort a Mandello.

La serata è stata un’occasione per coniugare il gusto di una cena raffinata con la solidarietà: il ricavato della serata infatti verrà devoluto alla Cooperativa Sociale Incontro.

“Un grande aiuto – fanno sapere dalla Cooperativa – che ci riempie il cuore di gioia, e per il quale non possiamo che ringraziare tutti i partecipanti che sostengono il nostro progetto iniziato più di 30 anni fa”.

Un grande ringraziamento da parte della cooperativa è andato a Chiara M., testimonial e amica che, intervenendo telefonicamente durante la serata, ha spiegato a tutti i presenti che disabilità e gioia di vivere possono andare a braccetto, principio base di tutte le attività della Cooperativa. La sua forza e la sua voglia di vivere hanno portato tutti i partecipanti ad un momento di riflessione profonda.

“Siamo grati inoltre a Luca Mozzanica, chef di Villa Lario Resort, Giancarlo Morelli, Chef de Il Pomiroeu e Morelli, che ha già confermato la sua presenza per la terza edizione di ‘Incontriamoci’, ed infine Daniele Canzian, Chef di Daniel, per aver messo a disposizione la loro professionalità in questo momento di solidarietà”, concludono i responsabili della Cooperativa.

Durante la serata di gala i tre grandi chef hanno portato i presenti alla scoperta di sapori e profumi in un’entusiasmante avventura gastronomica, nell’incanto di una splendida serata, in una delle cornici più suggestive del Lago.