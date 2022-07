Con due esperti agronomi, spiegato come monitorare e difendere le colture da questa specie

L’appuntamento, in programma sabato 2 luglio, fa parte del progetto di cooperazione Olivicoltura 2030 che ha preso il via un anno fa

PERLEDO – Tema agricolo e, al contempo, di attualità quello che verrà affrontato sabato 2 luglio a Perledo, dove andrà in scena un nuovo incontro incentrato sull’olivicoltura italiana, organizzato dal GAL quattro parchi Lecco Brianza, focalizzato sulla cimice asiatica, insetto che negli ultimi anni ha creato vari danni ai raccolti.

Inserito nel progetto di cooperazione Olivicoltura 2030, l’appuntamento avrà lo scopo di aiutare gli olivicoltori a monitorare la presenza di questa specie e ad attuare nei tempi corretti gli interventi di difesa, utilizzando le tecniche al momento riconosciute come più efficaci contro i suoi attacchi.

A supportare gli agricoltori due tecnici agronomi esperti, Giandomenico Borrelli e Michele dell’Oro, già chiamati dal GAL negli scorsi appuntamenti per studiare gli effetti del cambiamento climatico sull’olivicoltura lariana, eseguire osservazioni multivarietali sulla resistenza e capacità di adattamento delle piante, censire le varietà locali.

L’incontro di sabato sarà suddiviso in due momenti: si inizierà con un’introduzione teorica, ospiti dell’Azienda Agricola Gaiatto Massimiliano, per proseguire con il riconoscimento dei vari stadi dell’insetto nel vicino campo in località Boldona.

Il programma di incontri inerenti all’olivicoltura lariana ha preso il via un anno fa con l’obiettivo di informare ed aggiornare gli olivicoltori sulle problematiche della filiera locale, condividendo soluzioni e prospettive. In parallelo allo studio e all’osservazione, vengono svolte attività di condivisione dei risultati e sensibilizzazione alle problematiche, al fine di sostenere e proteggere la filiera olivicola del territorio.

Tra gli strumenti più utilizzati per divulgare la situazione attuale incontri e laboratori, fondamentali per trasferire agli olivicoltori i risultati delle rilevazioni sul territorio e le novità sulle tecniche di difesa.

Per l’appuntamento di sabato, il ritrovo sarà presso il parcheggio in via alle Scuole di Perledo alle ore 8.30. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per iscrizioni e informazioni contattare il GAL: comunicazione@galleccobrianza.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.galleccobrianza.it.