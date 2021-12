Intervento di consolidamento alle mura dei giardini di Villa Cipressi

Ultima tappa del restauro conservativo di Villa Cipressi di Varenna

Intervento di consolidamento dei muri dei giardini a lago

VARENNA – Villa Cipressi, storica villa di proprietà del comune di Varenna, andrà incontro a un esteso intervento di manutenzione e consolidamento dei muri che sostengono i giardini sul lago.

L’opera avrà un costo di 240.000 euro, completamente finanziati da Regione Lombardia, grazie al bando di finanziamento vinto dal Comune di Varenna nel mese di ottobre. A questa operazione si unirà un ulteriore intervento programmato dal gestore della Villa Cipressi sul belvedere dei giardini a lago, per un impegno economico, di ulteriori 100.000 euro. L’intervento di consolidamento dei muri a lago è l’ultima azione del grande restauro conservativo della Villa, iniziato nel 2018.

Con l’aggiudicazione della gara di appalto al nuovo gestore, quest’ultimo si era impegnato ad eseguire molti interventi per rinnovare la struttura. Ad oggi, l’ammontare dei lavori eseguiti è di circa 3 milioni di euro.

L’Amministrazione Comunale, che ha approvato con delibera di Giunta lo scorso 25 novembre il progetto definitivo/esecutivo, spiega: “L’intervento di carattere urgente serve per consolidare e stabilizzare il muro a lago in prossimità della magnolia. È emerso durante la visione dei documenti comunali come già nel 1997 era stata segnalata una grave instabilità dei muri a lago e mai nessuno è intervenuto. Sono in atto ormai da anni azioni di svuotamento del terreno retrostante dovuto all’azione del lago. L’intervento, attraverso la posa di micropali e rifacimento del dado di fondazione contribuirà alla stabilità del muro, oltre alla realizzazione di sistemi di tiranti. Operazioni di sigillatura e di ripristino degli elementi in pietra ammalorati completeranno l’opera di restauro conservativo, con la ricollocazione ‘a livello’ della pavimentazione a monte del muro stesso. Mentre per la parte di competenza del gestore si interverrà sulla zona belvedere e la manutenzione della fontana retrostante, per riportarla funzionante con i giochi d’acqua che la caratterizzavano nel passato”.

I giardini di Villa Cipressi, inseriti nel circuito dei Giardini Storici Italiani, saranno così ulteriormente valorizzati.