L’8 giugno Cantine aperte a Lierna: 500 pass in vendita

Nona edizione per l’evento di Lierna dedicato a vino e prodotti locali

Aperte le prenotazioni, 500 biglietti disponibili

LIERNA– Undici cantine e 11 espositori con vini di qualità da tutta Italia, con degustazioni e stuzzichini, musica dal vivo e stand: ci si prepara alla nona edizione della Festa delle Cantine di Lierna, organizzata dalla Pro Loco per sabato 8 giugno.

Cinquecento bicchieri e altrettanti ingressi a numero chiuso, che rendono la prenotazione necessaria per addentrarsi nei vicoli degli storici nuclei liernesi di Villa e Bancola e accedere alle cantine private aperte solo per questa occasione.

Il costo è di 20 euro a biglietto, ridotto a 18 euro per i Soci Pro Loco Lierna. Apertura dalle ore 17,30 e chiusura alle 23,30.

Prenotarsi è d’obbligo perché ogni anno si raggiunge il tutto esaurito. Prenotazione solo telefoniche ai numeri: Prolocolierna 3382046991 // Christian 3472914215 // Patrick 3391762180

Chi non facesse in tempo può tentare, nella speranza che vi sia qualche rinuncia dell’ultimo momento, dalle 20,30 saranno messi in vendita gli eventuali biglietti non ritirati.