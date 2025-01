La Lucia resta a riva, ma i Re Magi raggiungono Abbadia

I Re Magi sono arrivati via terra: una festa tra dolciumi, spettacoli e comunità, nonostante la pioggia

ABBADIA LARIANA – Ad Abbadia Lariana, il maltempo non è riuscito a spegnere l’entusiasmo dell’Epifania. Come ogni anno, i Re Magi sono stati accolti dai bambini del paese, nonostante la pioggia abbia costretto a modificare il programma tradizionale.

Gaspare, Baldassarre e Melchiorre, interpretati per il secondo anno consecutivo da Piergiuseppe Bassanese, Gianni Longhi e Bruno Carenini, non sono giunti via lago a bordo della storica Lucia, l’imbarcazione simbolo del Lario. Le condizioni meteo avverse hanno infatti reso impossibile il caratteristico sbarco, che in altre occasioni aveva regalato un momento di grande suggestione. I Magi sono comunque arrivati a destinazione, accolti con calore da un folto gruppo di bambini accompagnati dai loro genitori e nonni, e hanno dispensato dolci e caramelle, mantenendo vivo lo spirito della festa.

La cerimonia è iniziata con la benedizione dei più piccoli, impartita per la prima volta dal nuovo parroco del paese, don Aldo Milani.

Dopo l’arrivo dei Re Magi nella chiesa di San Lorenzo, la festa è proseguita in oratorio, dove una merenda ha scaldato la giornata uggiosa. A seguire, grandi e piccoli hanno assistito allo spettacolo di burattini “Pirù il cavaliere di Mezzotacco”, messo in scena dalla Compagnia Walter Broggini al cineteatro del paese, che ha divertito e coinvolto il pubblico.

Anche senza lo sbarco sul lago, la giornata dell’Epifania ad Abbadia Lariana ha confermato la capacità del paese di unire tradizione, comunità e intrattenimento, regalando sorrisi e momenti di condivisione, soprattutto ai più piccoli.