Lario Reti Holding: procedono i lavori per il potenziamento dell’acquedotto di Colico

Il piano di intervento è finanziato con 2,7 milioni di euro

Completate le opere nelle vie Torri, Chiaro, Stallone, Deserto e Fontanedo, i lavori proseguono ora nelle zone Sacro Cuore e Corte

COLICO – Procedono i lavori di Lario Reti Holding per il potenziamento e la distrettualizzazione della rete acquedottistica di Colico iniziati quest’estate. Il mese di novembre ha visto la conclusione dei cantieri delle vie Torri, Chiaro, Stallone, Deserto e Fontanedo e l’inizio dei lavori nelle zone Sacro Cuore e Corte.

In generale, i lavori prevedono la sostituzione delle parti di rete ammalorate con tubazioni in PEAD (un polimero plastico ad alta densità con forze intermolecolari elevate e maggiore rigidezza); l’inserimento di saracinesche per il sezionamento della rete (valvole di manovra per chiusura e stazionamento delle tubazioni) e la realizzazione di camerette interrate per la riduzione della pressione con lo scopo di diminuire significativamente l’usura delle tubazioni e le perdite idriche che ne conseguono.

Questa settimana sono iniziati anche i lavori nelle zone del Distretto Sacro Cuore e Corte che prevedono i medesimi interventi di potenziamento acquedottistico, per un valore di rispettivamente di circa 678 mila euro e di 395 mila euro.

“Tutti gli interventi fanno parte del più ampio e complesso progetto, individuato tramite modellazione idraulica, per l’efficientamento e il controllo delle reti idriche del comune di Colico dal valore di circa 2,7 milioni di euro” riferiscono dalla società.

Le opere sono interamente finanziate dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR, nell’ambito del macro-progetto per la ricerca e riduzione delle perdite idriche in Provincia di Lecco.

Le opere e le sistemazioni di ripristino sono realizzate nel rispetto dei caratteri morfologici e ambientali dell’area, in assoluto rispetto dei luoghi e mantenendo la continuità della trama esistente. Infine, l’intero progetto si concluderà indicativamente entro marzo 2025.