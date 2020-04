I lavori inizieranno lunedì 20 aprile

Zona a traffico limitato, i ticket e gratta e sosta sospesi fino al 31 maggio

LIERNA – Inizieranno il prossimo lunedì 20 aprile i lavori di rifacimento di alcuni tratti di asfaltatura delle vie Papa Giovanni XXIII, Manzoni, Ciserino (zona industriale) e per Giussana.

“I lavori chiaramente rispetteranno tutte le nuove regole di sicurezza e desiderano essere un segno della voglia di rilancio in questo periodo, in cui tutto si è giustamente fermato per l’emergenza COVID-19 – ha precisato il sindaco Silvano Stefanoni – Dobbiamo rimanere a casa e quindi abbiamo pensato, che tali lavori, fatti ora, possano arrecare minori disguidi, visto la scarsità di veicoli autorizzati a circolare”.

È stato quindi richiesto di evitare di parcheggiare, per tutta la durata dei lavori, negli stalli delle vie interessate e di non transitare in esse. La zona a traffico limitato, i ticket, ad essa collegati, e i gratta e sosta sono sospesi fino al 31 maggio prossimo.

Il primo cittadino ha quindi chiesto a tutti “l’utilizzo dei parcheggi fino a tale data con senso di responsabilità, mettendo in campo in particolare un’equa turnazione degli stalli”.

Riferendosi quindi all’attuale situazione di emergenza il sindaco ha aggiunto: “La collaborazione di tutti è fondamentale in ogni collettività, che ama il suo territorio e chi lo abita, ma oggi diventa ancora più importante, perché solo uniti, anche in queste piccole cose, possiamo dimostrare di essere cittadini e vincere il Coronavirus”.

“Ce la faremo: fino al 4 maggio restiamo a casa, perché non c’è nulla di più

urgente , che salvaguardare la nostra vita e quella di chi a noi fisicamente vicino o lontano sa regalarci gioia o chiede silenziosamente di voler continuare a vivere!”, ha chiosato.